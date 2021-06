Con gobiernos y partidos represores y asesinos no se dialoga, se les combate en las calles

Pedro Echeverría V.

1. ¡Puta madre!, dice AMLO “no somos iguales” y manda reprimir dos veces en una semana a estudiantes de Mactumactza, Guerrero y los encarcela por centenares. Los estudiantes, bien encabritados, dicen: “los amloístas no son iguales, son peores que los ladrones, asesinos y represores que los antecedieron”. Las peticiones estudiantiles eran simples, elementales: “exámenes públicos, no en computadoras”, en la primera marcha y “libertad a los 19 estudiantes presos” en la segunda manifestación”. “Peores” no son, hasta ahora, pero con ese ritmo de apoyar a los ricos y perdonar a los asesinos y ladrones de los gobiernos anteriores, se repite exactamente el camino de corrupción y transacciones del PRI, PAN, PRD. Ni más ni menos.

2. Nunca los pueblos, los trabajadores, los estudiantes, han sido los violentos; han sido los gobiernos, los empresarios –quienes usando policías y ejército- los que siempre han reprimido a diestra y siniestra, provocando respuestas. ¿O acaso no es violencia permanente –que hasta parece natural- mantener a la población en la miseria y el hambre mientras un puñado de millonarios y políticos despojan al país de sus riquezas? Por ello nunca debemos olvidar que gobiernos y partidos (todos) son hermanos de sangre que defienden el poder y el dinero con todo tipo de armas. El pueblo no puede dialogar con asesinos, ladrones y represores del pueblo. Al contrario, debe organizarse y salir a las calles a combatirlos.

3. También los profesores de la CNTE han sido reprimidos, limitados y engañados. Desde hace meses han pedido “mesa de diálogo con el gobierno” y nadie los oye. Han programado a partir de hoy el inicio de algunas actividades en las calles; espero que no haya bajado por nada su combatividad aunque al parecer ayer mismo fueron reprimidos al manifestar su apoyo a los estudiantes reprimidos de “Mac”. Parece que López Obrador, centralizando en su persona todos los actos de gobierno y pensando sólo en empresarios y los EEUU, carece de “negociadores” inteligentes y populares para resolver problemas sencillos como el de los planteamientos de profesores, estudiantes, mujeres. ¡Puede tragarse su propia basura!

4. Parece que las elecciones entre cinco días repetirán los resultados, es decir, nada o muy poco cambiará. El problema es que si los pensadores radicales y activistas –que no la inmensa mayoría del pueblo que no sabe ni participa ni le interesa- dejarán las casas como han estado por lo menos desde hace un siglo: 80 por ciento de pobres y miserables y uno por ciento de supermillonarios explotadores y despojadores. ¿O tendremos que esperar 25 años más para que las cosas cambien a nivel internacional y los mexicanos mandemos al carajo a los yanquis y seamos arrastrados por China, Rusia, India, Irán, a donde se dirija el viento? ¡Qué triste este papel de los mexicanos enajenados que les interesa un bledo lo que suceda! (1/VI/21)

