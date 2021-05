Palestinos, si como AMLO en México, tienen miedo de castigar a asesinos y saqueadores, no lloren.

Pedro Echeverría V.

1. ¿Qué quien tiene la razón en este y demás bombardeos, guerras, asesinatos? Yo esto jamás lo discuto porque la historia me ha enseñado –una y mil veces- que es una pérdida de tiempo escuchar jurídicas y “razonables” bobadas. ¿Cómo creer en las palabras de políticos imperialistas de EEUU, Israel, Gran Bretaña; en fabricantes de armas y empresarios del saqueo y la guerra, sabiendo tantas historias y teniendo tantos ejemplos? Sé que en el caso de México el presidente gobierna con la “espada de Damocles” de políticos, empresarios y EEUU, sobre su cabeza; pero en el caso de los Palestinos seguro tienen contactos para organizar igual castigo al gobierno asesino de Israel y a los yanquis que están buscando más guerras, pero –por favor- no se dediquen a quejarse o lloriquear si en sus manos está defenderse.

2. Según informes de prensa, Israel le ha hecho la guerra a los Palestinos por lo menos mil veces y los ha despojado de su territorio (como “zonas ocupadas) igual número de ocasiones. Obviamente los medios de información -95 por ciento al servicio de las agencias noticiosas yanquis- siempre harán aparecer a EEUU e Israel como “los buenos” y a los Palestinos como “los malos”; sin embargo siempre hay que medirlos conociendo sus historias de permanentes agresiones a países y pueblos. Yo nunca he creído en la “imparcialidad o neutralidad” en política cuando los poderosos, los imperialistas, han masacrado al mundo, a sus países y pueblos. Sólo he apoyado a pueblos y países -con plena convicción- a los explotados, oprimidos, agredidos, saqueados y asesinados. Sé quiénes son mis amigos y enemigos.

3. En México sólo conocemos de reclamos o lloriqueos. Llorar no es malo, al contrario ayuda al desahogo cuando nada se puede hacer; pero lloriquear por cobardía, por no querer conquistar la libertad, es absolutamente nefasto, condenable. Yo, después de mis mil manifestaciones de protesta contra la explotación y opresión de empresarios y gobiernos desde 1960, en vez de alegrarme criticaba todo pensando en que no lográbamos avances. Después de 60 años -haciendo lo mismo- puedo decir con pruebas que la burguesía, la clase dominante, nos sigue derrotando: nuestros trabajadores siguen siendo explotados y miserables. La solución no es lloriquear, sino pensar en las tácticas y estrategias anticapitalistas que nos lleven a enterrar la desigualdad. Creo que los palestinos pueden; México tendrá que colgarse de otras batallas.

4. Estuve el jueves 13 –después de haberlo promovido con dos artículos anteriores- en la asamblea inaugural del congreso de la CNTE en la ciudad de Tuxtla, Chiapas; no pude permanecer en el congreso por aquello de las legalidades burguesas de mesas de trabajo y votos. Muy buena estrategia impuesta desde hace siglos por dirigentes para seguir controlando a su gremio y no se les cuele cualquier “provocación” libertaria. No hay nada nuevo en sus resolutivos. Si desde el gobierno de López Portillo hasta el de Peña la CNTE ha sido en México lo más participativo de la lucha social sin lograr nada significativo en la transformación educativa, con AMLO se vislumbran algunos arreglos para permanecer igual que en años anteriores. Siento que sigue el entretenimiento y el lloriqueo. ((16/V/21)

