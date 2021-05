Los ladrones y asesinos del PRIANRD contra López Obrador, el blandengue que perdona todo

Pedro Echeverría V.

1. A mí nunca me han interesado los procesos electorales, pero desde hace 60 años los observo y los estudio. La revolución mexicana burguesa (1910-17) al triunfar creó un partido oficial (PNR/PRM/PRI) que estuvo en la presidencia del país del año 1929 al 2000. Durante esos 71 años se encargó de crear a otros partidos de “Oposición” que los mantuvo con mucho dinero y privilegios. Creó al PAN (derechista y clerical) en 1939, al PPS (socialdemócrata) en 1948, al PARM en 1954 para que los militares estén contentos; luego vendrían unos 10 partidos más para beneficiar a amigos y parientes. El PRI casi siempre controló el 99 por ciento de los diputados y de los senadores, así como a todo el poder judicial, con salarios 100 veces superiores al salario de un trabajador.

2. Sin embargo, en los años sesenta –cuando gobernaba Díaz Ordaz -futuro asesino de estudiantes- el PRI, que obtenía una votación de 98 por ciento, comenzó a sentir que debía cambiar y en 1964 entregó 20 diputados al PAN, 10 al PPS y cinco al PARM. Estos partidos no movilizaban a nadie, pero contaban con locales siempre desiertos y con militantes que ocupaban algunos cargos bajos de gobierno. Así aparecen las movilizaciones estudiantiles de 1968, la llamada guerra sucia de 1972-77. En este último año, el presidente López Portillo lanzó una convocatoria para que se legalicen partidos, logren varias decenas de diputados, reciban mucho dinero, salgan en televisión y obtengan muchos privilegios. Apresurados acudieron los oportunistas al llamado.

3. El fraude electoral de 1988, el entreguismo del PAN a Salinas al reconocerlo, el levantamiento del EZLN de 1994, los asesinatos políticos del Cardenal, de Colosio y Massieu. Así, en 1988 –mediante grandes arreglos- comenzó a surgir el PAN impulsado por Salinas, luego por el presidente Zedillo para darle paso en el año 2000 en la presidencia de Fox. También en ese contexto –después de la derrota de Cárdenas y los arreglos del PAN con Salinas, surgió el PRD en 1989 como partido Socialdemócrata o de Centro teniendo a PRI y PAN en la derecha. Este partido –por lo menos desde el año 2000- fue tan corrupto como el PRI y el PAN. Hoy los tres se han convertido y unido entre ladrones y asesinos con el único objetivo de derrotar al gobierno de López Obrador.

4. Morena, se autodenomina partido, pero sólo es un organismo electoral que recoge todo el oportunismo político que se ofrezca. Diría algún elector reflexivo: Pienso que los electores que reflexionan un poco podrían decir: “votar por ladrones y asesinos nunca, lo haré nuevamente por los blandengues que hablan mucho y denuncian, pero que no resuelven nada. Aun mis pocas esperanzas siguen vivas, no sé por cuento tiempo más. ¿Cómo votar por personajes: políticos, empresarios, “intelectuales” que sólo están enojados porque no han podido robar como antes, aunque siguen teniendo ingresos de los más poderosos? Espero que después de las próximas elecciones AMLO se decida a gobernar en serio; que nada quede a medias por temor a enojar a los millonarios ladrones y asesinos. (10/V/21)

