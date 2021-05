A los millonarios, aunque nos despojen y asesinen, no tocarlos, ni con el pétalo de una rosa

Pedro Echeverría V.

1. Los adeudos de contribuyentes –multimillonarios ladrones, detectados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) luego de diversos actos de fiscalización– aumentaron 34.1 por ciento a lo largo de 12 meses; alcanzaron un billón 48 mil 888 millones de pesos en el primer trimestre de 2021, lo que representa cerca del monto de los recursos que absorberá el pago de pensiones durante este año y una sexta parte del gasto público para el mismo periodo. ¿Será que la cobardía gubernamental, el miedo a un golpe de Estado, por terror al castigo divino, el que impida que estos saqueadores sean obligados a devolver lo robado?

2. La no actuación inmediata –después de dos años y medio de gobierno de AMLO- no tiene justificación alguna. Por ello se ha publicado que durante la pandemia (Covid 19) mientras el 95 de la población pasó de pobre a miserable, el uno por ciento de ricos pudo consolidar y hacer más grande su propiedad. La cobardía, el lloriqueo, la repetición de denuncias de los fraudes que sufre el pueblo de México, resultan pura demagogia si no se solucionan de raíz los problemas. Un billón 50 mil millones deben ser pagados de manera inmediata, de lo contrario podrían decirse que se tiene un gobierno cómplice de negociantes y ladrones por no actuar.

3. Lo muy grave es que más de la mitad de este billón está congelado en litigio. Lo reportado en el informe trimestral señala que hay 613 mil 226 millones de pesos en la cartera de créditos fiscales controvertidos, lo que significa que los contribuyentes iniciaron un proceso judicial para evitar el pago de un recursos que bien alcanzarían para duplicar el presupuesto público para la función de salud. Diría cualquier retrasado mental que “tienen libertad para hacerlo”, aunque se sepa que están despojando el presupuesto público. Pues no, la libertad llega hasta donde no estés jodiendo o despojando a los demás. ¿Hasta cuándo serán primero los pobres?

4. En la información de hoy en La Jornada no se dan nombres, cuando es obligado que se conozcan; sabemos de muchos, pero de nada serviría si el gobierno de AMLO sigue paralizado por las amenazas de quienes mandan en serio en este país. Recuerdo aquella ilustrativa frase en el Maximato callista de principios de la década de los treintas cuando se buscaba la casa del presidente: “Sí, aquí vive el presidente, pero el que manda es el de enfrente”. Claro, me podrían responder, que hoy el que manda es el pueblo, aunque los Slim, Larrea, Salinas Pliego, sigan montados en él. ¿Cuánto tiempo más habría que esperar para que estén primero los pobres?

5. Si por cada uno de estos gruesos problemas de multimillonarios contra los intereses de los mexicanos se acudiera a la movilización del pueblo, mataríamos tres pájaros de un tiro: a) evitaríamos cualquier golpe de Estado amenazante, b) educaríamos a la población en las movilizaciones y c) dejaríamos de llorar cobardemente por nuestra impotencia y cobardía. Los derecho/fascista políticos y empresarios al fin entenderían que es el pueblo el que reclama, el que exige que el gobierno no sea blandengue y que haga valer el apoyo con que cuenta. Así ya tendremos pueblo capaz y aguerrido para los futuros años. Lo demás es demagogia. (3/V/21)

