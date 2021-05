Ideología racista que ha llevado a la muerte a miles de negros y miserables

Pedro Echeverría V.

1. Muchos informes acerca de decenas de negros ejecutados en EEUU por policías blancos. Se pide la cabeza de esos policías salvajes y asesinos por considerarlos los “únicos culpables” de esos asesinatos que deberían dar vergüenza a la humanidad. Esos ejemplos de EEUU cunden en el mundo; en algunos países como México la saña de desata contra los más miserables, contra los migrantes que buscan desesperadamente trabajo o ingresos para vivir. Pero lo importante es reflexionar sobre estos hechos: a) ¿Quiénes son los jefes policiacos del más alto nivel y qué instrucciones imparten?, b) ¿Cómo funciona la cabeza, la ideología de los gobiernos, que culpabilizan siempre a los negros, a los más miserables, de todo lo calificado como negativo?

2. Hace algunos años me he preguntado con insistencia: ¿Por qué en los conciertos que veo y escucho, lo mismo en las películas, las novelas u obras de teatro, el 99 por ciento de los actores son blancos? Me he respondido: se debe seguramente a que toda la cultura en que me he desenvuelto, la que me impusieron, la que me enseñaron en el capitalismo -diciéndome que era “la buena, la interesante”, ha sido hecha y organizada por los blancos. Y eso me lleva a recordar el magnífico libro-novela del gran líder negro Eldridge Cleaver, “Alma Encadenada”, escrito en la cárcel en los años sesenta. Cleaver era uno de los líderes en el grupo Las Panteras Negras junto con Malcolm X, Ángela Davis, Stokey Carmichel, y otros, que luchaban radicalmente contra el racismo en los EEUU.

3. ¿Qué recuerdo de esa obra que leí por primera vez hace 50 años? Cleaver era un luchador radical negro ideológicamente avanzado y cuando le preguntan qué mujer deseaba: el respondió que a una mujer blanca y explicó con detalles sus razones: es la que está a diario en el cine, la TV, las revistas, el teatro y la que más deseos provoca. Obviamente la mujer lo que más desea es un hombre blanco, a pesar que el hombre y la mujer de raza negra –se sabe- son sexualmente más desarrollados. ¿Qué sucede entonces? Que desde que los blancos se impusieron con las armas en el mundo, controlaron todo: la política, la economía, los ejércitos, las armas, sobre todos los medios de información y la llamada cultura. Por el contrario, la propaganda racista antinegro, se impuso y se extendió.

4. A partir de entonces –aunque el origen de la humanidad haya sido negro, el negro africano, que a través de los siglos fue blanqueado- la cultura válida, la cultura, cultura impuesta, es la de los blancos y el concepto de belleza que se impuso en el mundo durante el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, es la de los blancos. Ha llegado tan lejos el odio racista blanco, que todo lo feo, “lo mal oliente”, lo violento, lo inculto, lo rechazable, es el negro. En México quizá contamos con un millón cuatrocientos mil mexicanos que se reconocen como afros, lo que representa el 1.2% de la población. La mayoría de esta población se encuentra en Guerrero, Oaxaca y Veracruz; pero los mayores discriminados son la indígenas mexicanos.

5. Recuerdo de inmediato la película “Misisippi en llamas” y otra, “El Cárdenal” donde se observa con toda crudeza el racismo de los kukuxklanes yanquis apoyados en sus gobiernos y empresarios yanquis. Aquellas películas nos enseñan la brutalidad racista de los años 40,50, 60, pero el racismo continúa no sólo en EEUU, sino en casi todas las naciones donde la diferenciación política y económica es aún muy grande. En México el racismo no se puede esconder, sobre todo entre las familias de los políticos y empresarios ricos que, sin decirlo de manera abierta, se manifiestan en la vida cotidiana con desprecio hacia los indígenas, campesinos, obreros y empleados, que son los de menor ingreso. Sin embargo, para distraer se habla de patriotismo. (2/V/21)

