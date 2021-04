¡Derechas hagan lo que quieran, los obradoristas son pentontos, tienen miedo a movilizar!

Pedro Echeverría V.

1. ¡Cuánta vergüenza para el gobierno del presidente Obrador! Fue derrotado en toda la línea por el presidente del Instituto Electoral (INE), el tal Córdova, al perder a uno de sus candidatos favoritos, el tal Salgado Macedonio. Este bobo senador –muy bueno en sus intervenciones parlamentarias- hizo el peor ridículo: en vez de movilizar a por lo menos medio millón de seguidores que ocuparan los edificios secuestrando a funcionarios, Salgado movilizó a cien personas como si fuera de paseo. Lo peor es que prometió que no habría elecciones en Guerrero y hasta con burla el tal Córdova vería que lo nombren vigilante de casilla.

2. ¿O “el compañero presidente” López Obrador, así como buscó deshacerse de Noroña –que tenía “asegurado” la presidencia del Congreso, buscó igual con esta jugada deshacerse de Salgado en la candidatura de gobernador? Yo nunca he entendido ni busco descubrir las jugarretas o arreglos escondidos que se dan en las negociaciones políticas. Siempre las políticas públicas, los discursos y declaraciones, han servido para engañar a los bobos; el grueso de la política se arregla tras bambalinas, en lo obscurito, en la cama. Y para mí, la única manera de arreglar a favor del pueblo es mediante su movilización combativa.

3. Los políticos y empresarios desde hace décadas, como dicen por aquí: “le ha medido el agua a los camotes”, es decir ha aprendido hasta dónde pueden llegar las movilizaciones -siempre poco numerosas y carentes de combatividad- y con qué estrategias frenarlas. Por ello sus enemigos siempre dicen: “hagan lo que hagan nosotros seremos firmes”. Por ello se ha propagado en las manifestaciones el pacifismo entreguista que en vez de obligar al gobierno a ceder demandas termina en derrotas continuas que provocan el desánimo y el abandono. Por ello también a los combativos anarquistas de negro, los pusilánimes del tienen miedo.

4. Los obradoristas nunca se han movilizado para pelear derechos, a no ser mítines formales, controlados, donde sólo se habla de política electoral y se critica tibiamente a exfuncionarios. Los únicos que se han movilizado en la CDMX y otras ciudades, mil veces, son los profesores de la CNTE, como resultado han hecho cientos de mítines, plantones y bloqueos. Lo que les ha faltado son las tomas de edificios y el secuestro dentro del mismo de dirigentes sindicales ladrones. Las mujeres han realizado unas cinco combativas manifestaciones pero carecen de organización movilizadora, cometiendo el error de no invitar a los hombres combativos.

5. Al parecer Salgado –vergonzosamente derrotado por Córdova-careció de conciencia y combatividad, ¿O llegó a algún acuerdo –como Noroña- con AMLO que tenga que ver con inversiones, con la paz en el país, con promesas de otro cargo? No sé cuántos retrocesos como estos tendrá que arreglar López Obrador para que termine su sexenio en “santa paz”. Estos años de pandemia que prohíben aglutinarse, han terminado de matar las movilizaciones que de por sí han sido para dar pena. Mientras tanto los políticos y empresarios han continuado acumulando capitales. ¿Y el pueblo? No entiende nada. No se da cuenta cómo su pobreza y miseria es cada vez mayor. (27/IV/21)

