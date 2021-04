Los libertarios “son grupos de choque” contra el capitalismo, la opresión y los oportunistas

Pedro Echeverría V.

1. El articulista Steinsleger escribe bien, es buen pedagogo, pero para no perder la chamba –como muchos más- le da miedo ir al fondo de los problemas y vive nadando cómodamente en la superficie. No puede ser ignorante de los planteamientos de los anarquistas que llevan más de 200 años: Goldwin los hacía desde el siglo XVIII, Stirner y Proudhón desde principios del XIX, antes que Marx. Lo que sucede es que no ignora, odia sí, el ideal anarquista porque en sus principios -no como el funesto capitalismo, el falso socialismo y la socialdemocracia- enterrarían entre muchas cosas, todos los privilegios de escritores y dueños de periódicos.

2. Los libertarios, periodista Steinsleger, no odian la política porque saben que todas nuestras acciones de alguna manera están inmersas en ella; odian sí a todos los que tienen como oficio la política y mandan en ella, porque saben que durante siglos se han aprovechado de su dominio (políticos, empresarios, negociantes, medios de información) para acumular riquezas. Cuando proclaman o gritan a favor de la libertad es porque consideran que es la base para luchar por todas las demandas del pueblo mayoritario, históricamente explotado y oprimido por una minoría de políticos y empresarios. En el capitalismo la única libertad del pueblo es para morirse de hambre.

3. Escribe en La Jornada Steinsleger: “Los libertarios son pocos en las calles y, electoralmente, juntan cuatro votos”. Sí, los anarquistas nunca han votado porque consideran que todo es una farsa, un engaño, que sirve para legalizar una sociedad opresora. ¿Por qué el articulista no denuncia el capitalismo al decir que “En las redes, básicamente, son millones de jóvenes hastiados de la corrupción política, y de una cultura neoliberal que los despoja de futuro, obligándolos a vivir en el presente absoluto? Pero el acomodaticio Steinsleger demuestra su odio y califica de “mercenarios de la libertad que pescan en río revuelto” a los anarquistas que luchan en todos lados, sin proponer nada”.

4. ¿Proponer qué, a un gobierno o a un Estado de la burguesía y el imperialismo que han sido sus enemigos? La única propuesta anarquista es la lucha social contra todo tipo de opresión, de explotación, de privilegios, donde estos problemas se presenten. Pero también propone al pueblo la lucha por la libertad de manifestación por la igualdad política, económica, social, cultural, donde sea necesario. Así que escritor Steinsleger, no difame a los anarquistas ni a nadie. Los anarquistas son buenas gentes; sólo odian todo lo que sea desigualdad, opresión, explotación, desfalcos, robos. Y como todo eso ha sido impulsado por los gobiernos, el Estado, el imperio, los combate de por vida. (21/IV/21)

