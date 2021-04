En México, condena AMLO: “el que no transa no avanza”; él para avanzar se obliga a transar

Pedro Echeverría V.

1. Transar, en buena ley, es negociar; es no poder hacer las cosas como quieres y aceptar que los otros te impongan una parte de sus intereses. Lo funesto o condenable es que un gobierno, por falta de fuerzas, tenga que transar en todo siempre en beneficio de los poderosos. Por ello algunas veces hemos repetido: lo importante no es llegar al gobierno para ser un títere o un mandatario de los ricos, sino tomar todo el poder junto con las masas en movimiento y poner a los ricos y su familia a trabajar –por primera vez- para ganarse su comida. Todos los gobiernos en México han “mandado obedeciendo” a los grandes empresarios, a los altos políticos y a las indicaciones de los yanquis; así ha sido porque no sacan a las gente a la calle con la consigna anticapitalista, para que se eduquen.

2. AMLO, para hacerse propaganda repite hasta el cansancio que votaron por él 30 millones; pero votar y participar en política nada tiene que ver. Los votos en México han sido manipulados, para beneficiar a unos u otros, durante más de 100 años. Hay mil ejemplos de cómo el PRI ha cambiado votos de sus mismos candidatos para dárselos al PAN mediante arreglos. Los votos siempre se han transado o se han cambiado. Lo más reciente (2012) fueron las transas de votos de Peña (PRI) y Calderón (PAN) para la presidencia narrada en el libro El Amasiato de Álvaro Delgado. Muy otra cosa de votar es participar. Participar es mantener a los electores, a los trabajadores, al pueblo, en permanente movilización en la lucha por sus derechos, por sus ingresos, contra la corrupción, repudiando los asesinatos y la guerra.

3. Recuerdo que en la década de los sesenta, en Cuba, Fidel Castro no tenía “Mañanera” pero decenas de veces concentraba al pueblo (500 mil, un millón de personas) en la Plaza de la Revolución para explicarles –en medio del entusiasmo, los aplausos y los gritos de condena, en cuatro o cinco horas, los problemas de Cuba, la agresión permanente de los EEUU y los problemas mundiales. No era chismorreo o problemas individuales; era educación política para resistir cualquier agresión. Cuba no pudo construir ningún socialismo por el bloqueo de 60 años impuesto por los yanquis, pero pudo resistir. Yo soy producto de la Primera y Segunda Declaración de La Habana y de decenas de discursos de Fidel y algunos del Che que por lo menos hasta 1966 escuchábamos a unas cuantas millas en Mérida.

4. Fidel, gobierno de una pequeña isla bloqueada económicamente por 60 años, de 9 millones de habitantes, nunca fue pelele, sino un líder de masas que encabezó una revolución armada que al triunfar en 1959, expropió a todos los ricos. No tuvo necesidad de transar con los yanquis y demás gobiernos enemigo agrupados en la OEA. Tuvo sí, que aliarse con los rusos, los chinos y el llamado bloque socialista, para defenderse de agresiones y para conseguir los productos que el pueblo cubano necesitaba con urgencia. Fidel Castro siempre llamó a los cubanos a movilizarse y los educó para ello. Supo siempre que lo más grande es la conciencia del pueblo y aún es el cubano el de mayor conciencia de servicio y de solidaridad. Por ello varios miles de médicos, maestros, incluso guerrilleros, se han solidarizado en el mundo.

5. En México López Obrador –al tener solo el gobierno y no el poder, mismo que está en manos de los millonarios y la derecha política- tiene que transar para poder avanzar o quedarse quieto. Lo funesto es que en cualquier transa quien sale ganando indiscutiblemente es la fuerza del dinero, de los medios, de la religión. Si en las elecciones de junio vuelve a obtener mayoría no se puede repetir que la gente está consciente y que AMLO tiene la fuerza. Si así fuera no permitiría AMLO que el INE, la SCJN, Salinas Pliego, los chayoteros de medios e “intelectuales”, sigan comportándose como hasta hoy. La transa, en conclusión, solo beneficia a quien tiene fuerza (en México), a los empresarios y la derecha. Si AMLO movilizara, quienes estarían como limosneros buscando transa, sería toda la derecha y sus corifeos. (20/IV/21)

