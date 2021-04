Ningún gobierno “progresista” se dedica a la formación de cuadros; mejor muy ignorantes

Pedro Echeverría V.

1. Desde hace 60 años he venido escuchando que mientras más ignorante se mantenga al pueblo es lo mejor para los empresarios, explotadores, para los gobiernos y los partidos políticos. Inclusive la escuela pública y privada –en todos sus niveles- se inventó como forma de control con programas elaborados con “conocimientos diversos” que nada tienen con la conciencia colectiva que el pueblo necesita para defender y luchar por sus derechos. La educación en el capitalismo –que no es ni reflexiva ni crítica- siempre ha estado al servicio del sistema productivo. Esa educación prepara a las masas para conformarse como mano de obra barata –que jamás proteste y se inconforme-que sirva para crear riquezas para unos cuantos empresarios y políticos. Para eso ha servido la llamada educación escolarizada. Que si yo sé: pues laboré en educación –como trabajo salarial- en todos los niveles, 42 años.

2. Por ello sé que el 99.9 de los profesionistas –clavados en el sistema capitalista- no pueden pensar ni un segundo en otra cosa que en hacer dinero, obtener buenos salarios y conquistar privilegios. Además, ¿por qué no, dicen, si lo multimillonarios robando y haciendo negocios se enriquecen de la noche a la mañana? Laboré cinco años en la primaria, otros cinco en la secundaria y 32 en universidades (UNAM, UPN, UADY) y a pesar de mi empeño, mis críticas y mis luchas sindicales, mis más de dos mil alumnos fueron absorbidos fácilmente por el capitalismo. Estoy seguro que algunos recordarán mis condenas a la explotación capitalista, pero ellos tuvieron que someterse al sistema, aunque le mienten la madre. ¿Cuáles son mis recuerdos en educación? Que sólo fui un empleado más que recibió sus quincenas; sin embargo, ni un día de esos 42 años dejé de criticar todo y luchar contra el sistema.

3. Yo lo único que he pensado en mis 60 años de activista es en las llamadas “escuelas de cuadros” que consisten en analizar sin trabas la situación que se vive en el país y en el mundo, las historias de las revoluciones y las luchas sociales. Escuelas de cuadros que no solo deben estudiar y analizar a fondo los problemas, sino que también deben salir a la calle a protestar por problemas propios y por los de los trabajadores del mundo. Los profesionistas de universidades, politécnicos, siempre estarán preparados como técnicos en sus respetivas profesiones; pero nunca estarán preparados para pensar porque jamás los han enseñado. Por el contrario en la “escuela de cuadros” lo más importante es pensar, reflexionar, analizar críticamente todos los problemas. Me he topado con gente tan retrasada que me ha contestado que no está loco para pensar en problemas y otras bloqueadas de pensamiento.

4. Cuando los ladrones y asesinos de la derecha facha y conservadora derrota en las urnas a los “progresistas”, reformistas” o de “centro izquierda” y éstos se ponen a llorar como cobardes, creo que me da gusto por ser imbéciles que no supieron aprovechar sus gobiernos, sus fuerzas, sus finanzas, para preparar políticamente a decenas de miles de cuadros en uno, dos o tres años. Puta, el colmo: en el gobierno de López Obrador se han creado no sé cuántas decenas de universidades y ninguna escuela de cuadros. En Ecuador la línea de Correa fue derrotada por imbécil, pero así seguirá porque la derecha cuenta con la fuerza empresarial, de los EEUU y de todo el fascismo. En México el posible que AMLO vuelva a ganar pero con candidatos supercorruptos del PRI, del PAN, PRD, que se han disfrazado, así como con morenistas/obradoristas con ignorancia extrema. Pero para AMLO todo está bien.

5. No sabemos que ha negociado o no López Obrador. Dos días se ha retratado de manita sudada con el más grande millonario de México, Carlos Slim. AMLO tiene que asegurar inversiones de millonarios en las obras que está realizando, pero el salarios mínimo sigue siendo el más bajo del mundo (reconocido por él mismo) haciendo que la pobreza y la miseria se extienda más en el país. En México las grandes marchas de protesta desaparecieron; se espera que en este mayo la Coordinadora de maestros (la CNTE) salga a la calle y que no haya –por imposible- alguna falsa negociación, chantaje o amenaza, que la detenga. Es necesario despertar a México que sigue dormido, ahora con otro discurso. Si no nos movilizamos las cosas no van a cambiar en beneficio de los trabajadores. ¿Sabías que en medio del Covid 19, los multimillonarios han seguido aumentado sus enormes riquezas? (18/IV/21)

