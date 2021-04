El sabio filósofo Dussel y el presidente AMLO opinan sobre los niños que defienden Guerrero

Pedro Echeverría V.

1. Ayer publicó el sabio historiador y filósofo Enrique Dussel un brillante artículo acerca de los niños de 12 o 13 años que se entrenaban –incluso con armas- para defender una región del estado de Guerrero contra la delincuencia que los ha estado acosando por años. La respuesta del presidente se ha recibido 24 horas después exhortando a que los niños no deben meterse en estos asuntos, supongo porque ellos sólo deben jugar. La realidad es que me disgusta que la gente no lea, no reflexiones; en el caso del presidente que no tenga asesores que piensen, que ignoren quién es Dussel, sus más de tres mil conferencias en todo el mundo, artículos y libros. Si no se entendió el artículo del filósofo del pasado jueves 15, pues entonces que siga el fascismo en México de delincuentes –todos ellos- de cuello almidonado y blanco.

2. He escuchado en vivo cuatro o cinco conferencias de Dussel y por la computadora unas 30 intervenciones en auditorios de diversos países. Después de conocer a unos 200 intelectuales de México y el mundo en conferencias y escritos, he llegado a la conclusión que Dussel es uno de los tres más sabios del orbe, sobre todo en el campo de la historia reflexiva y crítica. Nació en 1934 en Argentina, vive en México, pero es un personaje universal por su ideología, reflexiones y experiencias. Podría decirse que es marxista, pero mantiene una posición crítica muy fundamentada al considerar que el marxismo es europeo y requiere “un giro descolonizador”. Existe toda una corriente de pensamiento en América que sigue a Dussel que jamás ha ocupado cargos políticos, a no ser para ayudar, como los meses de rectoría de la Universidad de la CDMX.

3. En cuanto a su artículo, Dussel pregunta: “¿Pueden los niños portar armas de fuego para defender a su comunidad?” Sin caer en las bobadas irreflexivas de siempre, señala: “En el caso de necesidad extrema que se encuentran comunidades campesinas en Guerrero, y en buena parte del territorio nacional que debería servir y organizar el Estado, es un hecho que ni el Estado, ni el Ejército, ni las policías, ni la Guardia Nacional pueden asegurar integralmente la vida ni los derechos a las comunidades. Éstas, con el derecho de ser la sede misma de la soberanía, como la Constitución en su artículo 39 declara, pueden recurrir al derecho originario de la defensa de sus vidas, derecho anterior a la Constitución formal misma. Y coloca Dussel muchos ejemplos de la historia donde niños y mujeres se han armado.

4. En el caso del ejemplo real descrito en este artículo, cuando sólo los niños se preparan para supletoriamente reemplazar las funciones de sus mayores (secuestrados, asesinados o expulsados de sus comunidades) tienen el derecho de defender las vidas de sus madres, de sus hermanas o hermanos menores y de ellos mismos. Como proclama uno de esos niños: “No hay leyes que nos protejan a los niños huérfanos de México ni gobierno que nos brinde seguridad; entonces, vamos a responder con fuego a los sicarios, todos hijos de la chingada**” (del mismo diario, primera página). ¿Tiene razón o derecho lo que grita ese joven que bien pudo ser uno de los “Niños Héroes” (en la presente lucha de la segunda emancipación en la Cuarta Transformación)? Hay que leer, escuchar, pensar, y dejar de repetir ideas del poder.

5. Es urgente y necesario leer el Artículo de Dussel del jueves 15, pero mucho más interesante sería escuchar algunas de sus conferencias históricas sobre economía, política, religión, educación. Tengo la convicción que los niños del estado de Guerrero nos están poniendo una muestra de cómo defenderse del permanente saqueo por delincuentes de cuello blanco, de tierras, minerales, recursos agrícolas, etcétera, haciendo víctimas a los pueblos. ¿Sabías que hay millones de niños en México pidiendo limosna, vendiendo en las calles, muriéndose de hambre y sin oportunidad de jugar y comer? Que no hagan demagogia con los niños “que deben estar en la escuela” cuando carecen de desayunos o alimentación, de transporte, entendimiento, y todo lo que los niños burguesitos y de clase media poseen. (16/IV/21)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

