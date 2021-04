¿Qué pasaría si los pobres en lugar de un gobierno blandengue tuvieran uno fuerte contra los ricos?

Pedro Echeverría V.

1. Todos los gobiernos y presidentes en México (unos 18) desde 1917, han estado al servicio de los ricos millonarios. Con demagogia barata, pero muy hábil, han dicho y repetido que están con los pobres, los humildes, pero en la práctica les han dado facilidades a los millonarios para seguir haciendo negocios para enriquecerse. Cuando hacemos historia de cada uno de ellos vemos muchas obras, pero la realidad es que en sus sexenios la pobreza del 80 por ciento de la población se ha profundizado y los ricos –menos del dos por ciento- se hacen mucho más poderosos. Y este es el quid del asunto: un país se define por el porcentaje de pobres y miserables que tiene y por los pocos multimillonarios que viven en su seno; de ninguna manera por las carreteras, escuelas u hospitales que hasta parecen “caridad”.

2. Lo que sucedió –y es bueno repetirlo- es que el México actual nació de una revolución burguesa –de los ricos- y se ha desarrollado con una constitución igual de burguesa y capitalista. Con excepción del anarquista Flores Magón y de algunos luchadores sociales desconocidos, todos los políticos se aprovecharon del partido oficial (PRI, PAN, PRD) para escalar cargos, robar y asesinar. El partido Morena es muy joven, apenas tiene 2.5 años, todavía no ha demostrado los dientes. Nadie puede “meter la mano al fuego” en su defensa conocida la historia de todos los partidos. Hoy el 99 por ciento de los candidatos de todos los partidos nunca han encabezado una manifestación, un plantón o una toma de local. Todos son muy pacifistas, tanto que son ilustres desconocidos o conocidos por su corrupción.

3. Hay un poderoso empresario –Ricardo Salinas Pliego- en medio de otros tantos ladrones, que es dueño de una gran empresa televisiva, de grandes tiendas, de bancos, que maneja con desprecio a sus empleados y, el colmo: de manera abierta se niega a pagar impuestos de dos o tres mil millones de pesos porque grita con voz en cuello que el pobre presidente es un blandengue; más aún, Salinas forma parte del consejo de empresarios del presidente. (¿Querrá ser Presidente?) La respuesta de AMLO es la de siempre: “no soy vengativo ni rencoroso”,” en México hay libertad”, “si fuera otro gobierno estaría en la cárcel”, etcétera. Pero Salinas es el que va a la vanguardia de los insultos; por eso muchos más se niegan a pagar o entregan un cinco por ciento de sus deudas. ¿Se olvidan los gobernantes que lo que roban los ricos pertenece a los pobres?

4. Yo, como gran lector de historias, nunca me he topado en lado alguno, con trasformaciones, cambios o revoluciones pacíficas. No he sabido que los millonarios entreguen pacíficamente las tierras que han robado, las fábricas que han agrandado, los negocios que les han proporcionado muchos millones y, por ello nunca su familia ha dejado de gozar de grandes viajes, fiestas de primera y de los privilegios que se les antoje. Espero que mi amigo Noroña no vuelva a defender a este empresario dueño de televisora, ladrón y asesino. Si ese personaje no debe ser tocado ni con el pétalo de una rosa, cuando hace mucho que debería estar en la cárcel, puta pues por eso está México tan miserable y temeroso. Ojalá se enterrara en México la blandenguería política para que el pueblo cobre su justo precio. (12/IV/21)

