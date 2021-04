Marxismo y anarquismo, muy coincidentes en su lucha contra el capitalismo, pero diferentes

Pedro Echeverría V.

1. Los marxistas: Lenin, Mao, Castro, han señalado: destruido el capitalismo opresor, se construirá el sistema socialista como periodo de transición económica, política social, para luego llegar al comunismo igualitario en el que desaparece el salario, todos producen y el producto del trabajo se reparte o se toma de acuerdo a las necesidades de cada persona o familia. En el socialismo sí habría gobierno en proceso de desaparición; luego éste desaparecería porque la sociedad estará educada para administrarse de manera directa. Obviamente esto no se dio ni en su primera etapa en Rusia, China o Cuba, por el gigantesco bloqueo imperialista mundial y por grandes errores de los gobernantes y dirigentes. El capitalismo –con más de 500 de antigüedad- demostró una gran fortaleza, sobre todo después de las dos guerras, la ONU y la OTAN.

2. Los anarquistas (Proudhón, Bakunin, Kropotkin. Malatesta, Flores Magón,) plantearon: destruida esta maldita sociedad capitalista opresora, los trabajadores tomarían las fábricas, los campos, las escuelas, de manera inmediata y directa e instalarían una sociedad igualitaria sin gobierno, sin Estado que lleve nuevamente a los privilegios y la opresión. Por ello los anarquistas consideran que todas las instituciones van consolidando nuevas burocracias que luego se convierten en enemigos de la igualdad. Por ello cuando se dice que “anarquismo” quiere decir sin gobierno, hay alguna razón porque señalan que partido y gobierno son el germen de nueva forma de opresión. Pero en el anarquismo hay un gobierno muy colectivo con orden y libertad que no viene de afuera, sino de las comunidades de trabajo.

3. Un religioso –con toda su bondad individual- me decía que “la maldad está en el hombre… y la mujer”. Yo, por el contrario, le decía que todo mundo actúa de acuerdo a la sociedad, sus compañeros, la ideología, donde se desarrolla. Muchos marxistas han dicho que “el hombre piensa como vive” y el filósofo Althusser escribió que “la ideología dominante de una sociedad siempre es la ideología de la clase dominante”. En México por ejemplo la ideología absolutamente dominante es la ideología conservadora, de los millonarios, de todos los gobiernos de derecha, que se han expandido por los padres, la iglesia, la escuela, los medios de información. Que la izquierda diga que “el pueblo nos apoya, que está con nosotros” es una soberana mentira, aunque en determinado momento vote a favor de los centristas.

4. Por ello los anarquistas que nunca militan en partidos ni participan en procesos electorales, solo llaman a las grandes manifestaciones muy combativas, a las luchas en las calles, campos y escuelas; llaman a confrontar las fuerzas del capitalismo y a no tener esperanzas en gobierno alguno. Flores Magón en México, además de preparar las grandes huelgas obreras mineras y de hilados de 1906-07, batalló sin miedo contra la dictadura de Díaz, luego se opuso a Madero y su revolución burguesa; luego combatió al traidor y asesino Victoriano Huerta que asesinó a Madero. Después luchó contra los gobiernos de Carranza, de Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón hasta que éste lo mandó asesinar en cárceles yanquis. Flores Magón llevó el anarquismo en lo más alto, muy por encima de los heroicos campesinos Zapata y Villa.

5. Los marxistas en política y en la vida social son muy formales, en tanto que los anarquistas en todos los campos son libertarios. Los marxistas en sus luchas buscan fortalecer al partido o a su gobierno, si lo tienen. Los anarquistas –por el contrario- al luchar abiertamente junto a todos, sólo buscan el crecimiento de las batallas espontáneas. Yo de 1960 al 80 me consideré un serio militante marxista; sin embargo a partir de los años 80, sobre todo cuando el oportunismo electoralista se hizo muy manifiesto en México, sobre todo en la llamada izquierda, en 4 décadas en proceso de vejez, he combinado el marxismo y el anarquismo, un activismo muy limitado con lecturas e investigación. Me considero un crítico pesimista esperanzado que a mis años estoy siempre listo para manifestarme en las calles. (10/IV/21)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26