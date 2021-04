Recuerdo a la gran luchadora social Rosa Luxemburgo nacida hace 150 años y a 102 de su asesinato

Pedro Echeverría V.

1. Cuando he visto a cientos o miles de mujeres luchando en las calles por profundos cambios en México y otros países, pienso que pueden surgir entre ellas algunas Rosa Luxemburgo; no muchas porque esa gran polaca/alemana es casi inigualable en el universo. Nació en marzo de 1871 (hace 150 años) en Polonia, pero vivió en Alemania luchando por la revolución mundial. Nunca fue nacionalista porque luchaba por un mundo sin fronteras, por ello se afilió de inmediato al Partido Socialdemócrata Alemán, pero al ver las traiciones de éste, decidió con otros la formación y fundación de la Liga Espartaquista, que luego en 1921 se transformó en Partido Comunista Alemán.

2. Obvio, en la Alemania y el mundo al iniciarse el siglo XX, las batallas por los derechos de la mujer en particular, no existían. La maravillosa Lou Andrea, Clara Zetkin, Simone de Beavoir, Alejandra Kolontai, escribían y polemizaban, pero sus batallas contra el capitalismo estuvieron siempre integradas con los hombres. En México no aparecían aún las Marta Sahagún, Beatriz Paredes, Rosario Robles, Margarita Zavala, Xóchitl Gálvez, Lily Téllez y toda una pléyade de oportunistas y vividoras a la sombra del poder, tampoco sus seguidoras –no menos oportunistas- que luchan por 50 por ciento obligatorio de cargos en el gobierno amparadas por sus maridos y políticos blandengues.

3. Los fundadores como Revueltas, Rojo, Labastida, Lizalde, Rousset, del espartaquismo en México y los que militamos en él, seguimos el ejemplo de “Rosa la Roja”, como le decían a Luxemburgo por sus compañeros, por su ejemplo de romper en 1916 con la socialdemocracia alemana por sus traiciones. Los compañeros Revueltas y demás rompieron con el PCM en 1960 con el libro “El proletariado sin cabeza” y varios textos más, por las mismas razones. Rosa Luxemburgo no fue una simple militante, fue una dirigente internacionalista que se confrontó en la Segunda Internacional con Berstein y Kautski; también con Lenin, porque su concepción no fue de partido burocrático o de vigilante autoritario, sino de movimiento de masas.

4. Rosa la Roja escribió varios libros: La acumulación del capital, Reforma o Revolución, Crisis de la Socialdemocracia, Huelga de masas, partido y sindicatos, la Revolución Rusa y otros más. En 1919 estalla una gran huelga en Alemania y quienes se van a la cárcel por ese hecho fueron Luxemburgo y Liebknech quienes fueron arrojados al canal de Berlín, después de ser torturados y mutilados. La eliminación de Rosa y compañeros en 1919, comenzó a abrir paso a los que sería unos años después el fascismo de Mussolini y al nacismo alemán de Hitler. La “Rosa la Roja” no es el símbolo de la mujer, sólo es un ejemplo para hombres y mujeres de diferentes maneras de luchar contra el capitalismo y la traición de quienes alguna vez fueron sus compañeros. (4/IV/21)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26