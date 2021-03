Falsa alarma: “el yanqui Biden insulta al ruso Putin”; éste lo agradece insultándolo en silencio

Pedro Echeverría V.

1. ¿Por qué tanta alarma por un insulto de Biden a Putin si éste es diario entre ellos? Antes los presidentes de EEUU en vez de insultar arrojaban bombas, invadían países, amenazaban al mundo. ¿Será que ahora las fuerzas estén iguales entre EEUU, Rusia, China, que Biden haya preferido llamar “asesino” a Putin para descargar su pasado apoyador asesino de 50 años en el gobierno? Los que jamás nos cansamos –y lo seguimos haciendo- de mentarle la madre a todos los gobiernos yanquis por cada bombardeo o invasión, fuimos nosotros y nadie nos hizo caso. Aprendimos que siempre es un gran honor que políticos y empresarios –enemigos de clase- nos mienten la madre por estar luchando en las calles, plazas, campos y escuelas.

2. No solo recuerdo las miles de mentadas de madre (insultos) que recibió Salvador Allende, Fidel Castro, Hugo Chávez ordenados por el imperio; por eso ellos desde Chile, Cuba o Venezuela, jamás tuvieron miedo de condenar al imperialismo saqueador y opresor. Por esa conducta digna de esos mandatarios latinoamericanos de explicarle al pueblo en todos sus discursos el papel asesino de los yanquis impulsaron el golpe de Estado y asesinato de Allende en 1973; impusieron a Cuba un bloqueo de más de 60 años y buscaron desprestigiar y bloquear a Chávez en Venezuela. Los asesinos yanquis lograron imponer al general asesino Pinochet en Chile que gobernó hasta su muerte y los gobernantes posteriores han seguido su programa.

3. Así que no hay que alarmarse porque los insultos es lo más decente entre los gobernantes que sólo buscan más poder y dinero. Los gobernantes yanquis están perdiendo el poder mundial y eso los tiene muy enfurecidos porque los países antes dominados por ellos también comienzan a liberarse de sus garras; sólo falta que el mismo pueblo explotado y pobre de los EEUU se levante contra la opresión blanca racista que sigue dominando la producción de armas e implementos para las guerras. No sé si aquel famoso científico Linus Pauling siga teniendo la razón al decir que” ya no podrá haber una tercer gran guerra porque el poderío de las armas nucleares destruirían al mundo”. Por eso es peor una guerra que una mentada de madre. (28/III/21)

