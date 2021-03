¿Puede gobierno, heredero de ladrones y asesinos, cambiar fácil en México y EEUU?

Pedro Echeverría V.

1. Me ha sorprendido el periodista David Brooks que, desde Nueva York, publica: “Las primeras iniciativas del gobierno de Joe Biden –el megarrescate económico, el apoyo explícito a derechos laborales y trabajadores migrantes, así como los nombramientos al gabinete económico– expresan un giro que podría marcar el fin de 40 años de la agenda neoliberal en Estados Unidos”. Obvio López Obrador no puede influir en Biden, pero me pregunto: Me pregunto: ¿Qué está pasando en nuestro tiempo cuando China, Rusia, India asechan en los mercados y sus influencias se extienden, mientras tanto EEUU declina?

2. Los cambios -aún sin consolidar- y los discursos “anticorrupción” en el sexenio de López Obrador no me sorprenden porque ya lo conocía desde sus batallas en Tabasco a mediados de la década de los ochenta; pero sí las medidas que anuncia Biden que lleva 40 años ocupando cargos. ¿Será real ese discurso de Biden y las medidas que ponga en práctica? Así como en México hemos sufrido un siglo de robos, desfalcos y asesinatos, nadie puede olvidar que EEUU ha sido el país más guerrerista, más ladrón y expoliador del mundo. Espero que también ese carácter asesino desaparezca junto al capitalismo.

3. Escribe Brooks que Ronald Reagan (1981-89) estrenó la era neoliberal con su famosa frase: “El gobierno no es la solución a nuestro problema, el gobierno es el problema”. De entrada anunció una ofensiva contra el movimiento laboral, empezando con la destrucción del sindicato de controladores aéreos, y promovió una agenda de austeridad (con excepción del gasto militar) y reducción de impuestos y regulaciones en beneficio del gran empresariado. Los siguientes gobiernos de EEUU: los Bush, Clinton, Obama y Trump, sólo le dieron continuidad a la profunda privatización.

4. Escribe Brooks: “Desde entonces la privatización en EEUU fue total y en cuatro décadas, gobiernos republicanos y demócratas han desmantelado y/o privatizado segmentos de los sectores públicos de salud, educación y hasta justicia criminal, reduciendo la red de bienestar social”. Por ello no puede olvidarse que Reagan y la Thatcher, junto al papa Juan Pablo II, no sólo crearon e introdujeron el neoliberalismo sino que además acabaron con la URSS. Todo ello con el aplauso y la imitación del presidente Salinas de México.

5. ¿Cuáles han sido los resultados en EEUU después de cuatro décadas de democracia, de libre mercado? a) Un sindicalismo que ha llegado a su punto más débil en la historia moderna, b) El salario promedio real está al mismo nivel de hace 40 años y c) La desigualdad económica ha llegado a su punto más extremo desde poco antes de la Gran Depresión. En México todo está a medias porque AMLO ha tenido mucho miedo a los controladores del dinero. Y aunque parece que él no se lo roba, muchos están tras AMLO buscando dar continuidad a la acostumbrada corrupción. (21/III/21)

