Leyes burguesas contra clarísimas evidencias, pretexto para no actuar; seguirá la desigualdad

Pedro Echeverría V.

1. López Obrador jamás prometió luchar por la igualdad económica, social, política; su ideología no alcanza para tanto. No es un traidor porque él sólo prometió luchar contra la corrupción muy evidente, ese granito que afea el cuerpo. Aquello de “primero los pobres” es campaña. Yo siempre he partido de la idea de Bakunin de que investigando a fondo se llega a la conclusión de que, “la gran propiedad es un robo”. ¿De dónde vinieron los miles de millones de Slim, Salinas Pliego, Bailleres, Larrea; políticos como Cevallos, Salinas, Beltrones, Gamboa Patrón, sino de los grandes negocios, saqueos, robos, explotación?

2. Lo que ha sucedido es que en México, como en todos los países, cuenta con una poderosa estructura política y jurídica del sistema capitalista que como un bloque impide que las cosas cambien. ¿Quién ha hecho y aplica las leyes o Constituciones sino la clase en el poder? En México, por lo menos, la Constitución de 1917 fue producto de la revolución burguesa y fue hecha por los revolucionarios burgueses inflados de poder siguiendo a la revolución burguesa de Francia y –sobre todo- al ideario yanqui que entonces ya dominaba en parte del mundo. Hasta el pinche nombre de Estados Unidos…Mexicanos.

3. AMLO repite que tiene voluntad de cambio, mismo que podrá lograr en la superficie para ser borrada en un tirón al regresar al gobierno los mismos: los multimillonarios y los altos políticos porque nada ha hecho contra ellos. Por lo menos obligarlos a entregar 50 mil millones de su enorme capital, para aumentar los salarios mínimos. ¿No le da vergüenza a AMLO repetir que el salario mínimo de los mexicanos es “el más bajo del mundo” habiendo miles de millones de pesos que se han robado cada uno de los multimillonarios? Pero puta, AMLO diría que hay que investigar para ver si no cayó del cielo o lo sacaron de la lotería nacional.

4. Las legalidades de AMLO parecen pretextos de miedo para no actuar ante las evidencias que él mismo posee. ¿Alguien puede probar que los expresidentes no robaron, no saquearon, no asesinaron o mandaron a hacerlo? ¿Cuántos ex altos funcionarios, ex gobernadores, no tienen sus "ahorritos" de por lo menos doscientos millones que obtuvieron del erario público? Me acabo de enterar que hasta en Yucatán –uno de los estados más pobres económicamente y en batallas opositoras- muchos gobernadores y presidentes municipales se hacen millonarios usando el poder. Al pueblo debe importarle un carajo las leyes, porque no le consultaron; AMLO respeta leyes de la burguesía. (17/III/21)

