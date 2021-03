Que Bolivia encarcele a todos los golpistas y no cometa el error de Chávez en Venezuela ¿y México?

Pedro Echeverría V.

1. Los luchadores sociales de oposición en serio, con muchos años de experiencia saben, por la mucha represión que han sufrido, que los gobiernos de la burguesía no perdonan a nadie: los golpean, los encarcelan o de plano los asesinan. Por ello se han preguntado con insistencia por qué el presidente Hugo Chávez perdonó a los que le dieron el golpe de Estado de dos días; por qué Evo Morales no es radical al castigo de los que le propinaron el golpe de Estado en 2019 y por qué el presidente López Obrador –después de denunciar “con pelos y señales” a los que han desfalcado y asesinado al pueblo en México, no permite que los toquen “ni con el pétalo de una rosa”. Las interrogantes son para los tres.

2. El presidente Evo Morales fue derrocado por una pandilla de 100 sujetos ladrones y asesinos que encabezaron el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019. Hoy se publicó sobre la detención de Jeanine Añez, expresidenta de Bolivia hasta noviembre de 2020. Sin embargo, aunque esa mujer se prestó a todos los enjuagues y declaraciones -como el apoyo a Guaidó como presidente de Venezuela- personajes como el expresidente Carlos Mesa, el multimillonario Camacho de Santa Cruz, el senadores yanquis: Rubio, Menéndez y Cruz, así como dirigentes de la OEA, fueron señalados entonces como los prominentes personajes que habían encabezado el golpe.

3. Realizadas las elecciones en Bolivia el expresidente Evo Morales y su partido el MAS, obtuvieron el triunfo; sin embargo no se sabe si el nuevo gobernante seguirá la línea antimperialista de EVO, tomará el rumbo hacia la izquierda camino a un socialismo o seguirá la vía del ensuavecimiento hacia la derecha, con los cual los 13 años de EVO comenzarían a enterrarse. A pesar de los 13 años de gobierno de izquierda, parece que la población indígena y campesina de Bolivia apenas conserva el nivel de conciencia general de todos los pueblos de América que sólo siguen a los líderes que les hablen bonito a los oídos, que les hacen promesas. ¿Así será para siempre?

4. Sería muy doloroso para mí que EVO, como hizo Hugo Chávez en 2002, después de sufrir un brutal golpe de Estado, haya dejado a los líderes ladrones y asesinos, sin castigo. Ese terrible error de Chávez contribuyó a que la oposición en Venezuela creciera y estuviera hoy –con el apoyo total de los yanquis- destruyéndola. Parece que lo mismo se ha estado registrando en México donde más de mil denunciados, cuyos robos y asesinatos son evidentes, se preparan para un golpe de Estado o le exigen al presidente AMLO que hable pero que no actúe. ¿No es extraño acaso que hayan sido denunciados más de mil ladrones y asesinos y nadie esté en prisión y que incluso el presidente diga que el castigo es la denuncia?

5. En México fue nombrado un fiscal o procurador de justicia para que esté de adorno esperando una orden de AMLO para actuar; pero como la orden es de no actuar contra los más poderosos delincuentes de cuello blanco, pues todo andan libres haciendo negocios y robando como siempre y sin pagar sus impuestos. ¿Cuántos empresarios multimillonarios han sido expropiados sabiéndose en México que todo lo que tienen se lo esquilmaron al pueblo o al presupuesto público? El cinismo más grande de los gobernantes es reconocer que el salario mínimo de los trabajadores de México es el más miserable del mundo y a ningún multimillonario ladrón se le quita algo para que el mínimo suba por los menos a 300 pesos diarios. (14/III/21)

