Los empresarios, la iglesia, los yanquis, todas las fuerzas de la derecha, seguirán dominando

Pedro Echeverría V.

1. Se quejan los ricos al decir: “Esos que se pasan la vida protestando en las calles, las fábricas, los campos, las escuelas, que se autocalifican de “luchadores sociales”, no saben, ignoran absolutamente, los sacrificios y el trabajo que nos ha costado conservar y acrecentar nuestras riquezas, nuestro capital. Manifiestan odio contra los ricos o multimillonarios como yo –olvidando que los millones los heredamos de nuestros padres, incluso abuelos- sin tomar en cuenta que dormimos poco porque todas las noches -incluso madrugadas- planeamos los movimientos de nuestro dinero. ¿O creen acaso que podemos dejar que nuestras inversiones las manejen nuestros familiares o secretarios particulares?

2. Con el fin de asegurar nuestras inversiones y negocios debemos vigilar los movimientos políticos del gobierno; tenemos que obligar a cada gobernante a garantizar una buena política de seguridad: asegurarnos de contar con un fuerte ejército, una experimentada policía, que nos garantice que nuestras propiedades estén bien cuidadas; porque si los gobiernos no nos garantizan nuestros negocios nos vemos siempre obligados a invertir en otros países que nos ofrezcan seguridad. Eso de ser “patriotas” no cabe en nuestra mente porque cualquier capitalista del mundo si no gana dinero, si no hace crecer sus riquezas, es un capitalista fracasado. ¿Qué dirían nuestros padres y abuelos si no les cumplimos?

3. Así que todos los gobiernos y sus fuerzas armadas nos tienen que cumplir sin importar los estilos o discursos que digan. Además están obligados a evitar –usando las tácticas o estrategias que quieran- las movilizaciones de trabajadores, mujeres o estudiantes porque causan inestabilidad. Aunque los llamados luchadores sociales digan que la sociedad capitalista es el origen de la violencia porque mediante la explotación mantiene en la miseria a la inmensa mayoría de los trabajadores, la realidad es que nada podemos hacer porque así está estructurado el mundo en todos los países: son los empresarios los creadores de las fuentes de trabajo y son los trabajadores los que reciben los salarios.

4. Por ello hasta la misma iglesia cristiana, el mismísimo Dios, justifica y aprueba estas desigualdades y nuestros vecinos –el gobierno de los EEUU que es ejemplo de política mundial- están siempre dispuestos a intervenir en cualquier país que esté en peligro el sistema capitalista. Ese apoyo total de las iglesias y del poder militar de los EEUU nos satisface a todos los empresarios por eso también no dejamos de apoyar sus políticas, es decir, existe un apoyo mutuo. Es por ello que los llamados “luchadores sociales izquierdistas” nunca han podido hacer nada contra nuestro sistema aunque salgan por miles a las calles, hagan plantones y se apropien de las plazas públicas. ¿Se olvidan acaso que nosotros tenemos a nuestro servicio –porque les pagamos- a todos los medios de información?

5. La realidad es que nuestros enemigos han acudido a miles de formas y métodos para destruirnos, pero no han podido ni podrán. Con nuestro apoyo como grandes empresarios, hemos acudido al gobierno de los EEUU para destruir “los socialismos” de Rusia, de China, de Cuba, de Allende en Chile, de Nicaragua, de Venezuela y hasta de Bolivia. La historia demuestra lo mucho que hemos hecho por el mundo para salvarlo del comunismo. Por ello siempre defenderemos a la libre empresa que significa libertad y democracia. Quizá entre 100 años los trabajadores ya estén preparados para encargarse de las fábricas. Por ahora será la iniciativa privada, nosotros y nuestros compañeros, los que sigamos teniendo el poder. (14/III/21)

