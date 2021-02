Hugo Chávez y López Obrador: diferencias, parecidos y experiencias que deben recordarse

Pedro Echeverría V.

1. Hugo Chávez, de origen militar, fue el presidente de Venezuela (1999/2012) honesto y batallador. Combatió y resistió al imperio yanqui y buscó construir un socialismo igualitario del siglo 21. Fue líder de izquierda que concitó el apoyo antiyanqui de más de 20 presidentes de Sudamérica. Fue calumniado y desprestigiado por el imperio y por más de 30 gobiernos satélites sometidos a él, entre ellos los presidentes Fox y Calderón de México. No fue asesinado por sus enemigos, pero falleció en marzo de 2013 de cáncer, al parecer inducido.

2. Al morir recomendó como su sucesor a Nicolás Maduro –su canciller-, mismo que no ha impedido los ataques del imperio, de la derecha empresarial capitalista. Chávez fue un líder muy popular, pero cometió dos poderosos errores: 1. No continuar con las expropiaciones empresariales que inició y 2. No encarcelar a los 20 líderes del golpe de Estado que sufrió en 2002. Ello facilitó negocios capitalistas con el dólar y que los empresarios provocaran escasez escondiendo la producción de artículos y vendiéndolos fuera.

3. López Obrador, de sectores medios y político; honesto y batallador como Chávez, es presidente de México (2018-24) Su discurso lo ha centrado contra el “neoliberalismo” y el “conservadurismo” sin pronunciar la palabra capitalismo, explotación o socialismo. Lleva dos años en el gobierno y ha buscado no tener conflicto alguno con los EEUU ni tampoco ha realizado alguna gira o visitas a los países de América Latina. En sus discursos diarios denuncia con datos a todos los gobiernos ladrones y asesinos, pero de 500 denunciados sólo tiene a dos en la cárcel.

4. AMLO dice que no es vengativo pero sabe que hay unos 1000 multimillonarios que siguen acumulando gigantescas riquezas mientras el 80 por ciento de la población vive en la pobreza y la miseria. Se ha permitido que grandes políticos y empresarios: roben, desfalquen, asesinen en México; pero si los descubren no van a la cárcel porque tiene gigantesco miedo a que le den un golpe de Estado y a que retiren los millonarios sus inversiones. Salinas Pliego, un multimillonario, debe 40 mil millones de pesos y hay otros 100 negocios parecidos a los suyos, pero “prefieren a empresarios en el partido Morena como asesores a que se vallan al PRI”.

5. A Chávez no lo dejaron gobernar por los yanquis y los empresarios y derechistas venezolanos aliados, aunque hay que decir que sus aliados en Latinoamérica se estaban debilitando por la presión de los EEUU. A López Obrador, a pesar de someterse al gobierno gringo, no construir ningún socialismo ni tampoco buscar fuerza entre presidente de América Latina, como Chávez lo hacía, parece que la fuerza de la gran burguesía mexicana y las proclamas de los partidos súper corruptos de la derecha, han sido suficientes para meterle miedo a López Obrador para no exigir que los ladrones devuelvan los miles de millones de pesos robados. ¿Y el pueblo? Todo le importa un carajo, aunque muera de hambre. (5/II/21)

