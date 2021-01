En los gabinetes no importan mujeres, negros u homosexuales, lo importante es la ideología

Pedro Echeverría V.

1. Se festeja que en el gabinete del presidente Biden habrán 15 mujeres y que en el de Trump sólo eran dos mujeres. ¿Cuántas mujeres hay en el de López Obrador? Tengo la convicción que cualquier persona que entra en la política partidista, electoral, de gobierno, ha tenido clavada en su mente el dinero y el poder. La historia prueba que todos los políticos usan el poder para acumular dinero y luego éste les sirve para hacerse más poderosos. La política fue siempre un oficio de hombres muy funestos y arribistas, pero desde hace unos 30 años las mujeres más oportunistas comenzaron a igualarse a los hombres. ¿Y los homosexuales? Éstos y éstas, aunque escondidos en el closet, les resulta difícil tapar sus inclinaciones.

2. En los gabinetes no interesa al pueblo que estén mujeres, negros, homosexuales, universitarios o sin grandes estudios. Lo único importante es que tengan ideología para gobernar a favor del pueblo explotado y miserable. Yo siento aprecio por las mujeres que luchan por sus derechos en las calles y plazas a las que he apoyado en sus batallas. Pero he sentido mucho desprecio por aquellas que se dicen feministas (como Marta Sahagún, Rosario Robles, la famosa Gaviota, la Zavala, diputadas y senadoras del tipo Téllez o Gálvez) que como los hombres sólo buscan dinero y poder exigiendo igualdad. No es ni bueno que gobiernen hombres o mujeres si carecen de honestidad ideológica.

3. Las mujeres del gabinete de López Obrador, así como los hombres, parecen muy administrativos, muy técnicos, escondidos en el anonimato y con mucho miedo de externar su pensamiento; parecen mudos, por ello nadie los conoce. Se conoce al médico comisionado para atender el virus del Covid, al encargado de investigación del UIF y al fiscal general que sólo actúa cuando AMLO le ordena que lo haga. Así que las 15 mujeres de Biden no son ninguna garantía para cambiar la política seguramente guerrerista de Biden que será manejada –como siempre- por los supremacistas blancos que son los que controlan la economía de guerra. Y debe quedar claro que tanto los demócratas como lo republicanos son iguales de amenazadores y asesinos. (21/I/21)

