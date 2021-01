López Obrador, que ha resuelto problemas a medias, compite con ladrones y asesinos unidos

Pedro Echeverría V.

1. Por lo que se escucha y se ve, López Obrador apoyando a su partido Morena, derrotará ampliamente a los tres partidos PAN, PRI, PRD, que se han unido nuevamente con el fin de ganar la mayoría de los votos en junio próximo. No será el partido Morena sin dirigentes e ideas, sino será López Obrador con su trabajo y prestigio en la Presidencia, quien gane nuevamente en el proceso electoral. Triunfará, más que por un buen gobierno que todavía está en la fase de discursos, denuncias -porque todo lo ha dejado a medias-, ganará porque esos tres partidos unificados, representan una gigantesca corrupción, con más de 50 dirigentes ladrones y muchos asesinos que sólo buscan poder y dinero.

2. Esos tres partidos (PRI, PAN, PRD) son los que han gobernado durante muchas décadas, siendo los culpables de la pobreza, miseria y hambre del 80 por ciento de la población y, al mismo tiempo que una minoría de dos mil familias concentre la riqueza nacional. Vean nada más: encabezan esos tres partidos los cinco expresidentes con vida, los empresarios más poderosos que nunca pagaron impuestos, los viejos medios de información y la alta jerarquía de la iglesia. Los electores nunca han tenido conciencia de su realidad política y económica; pero en las elecciones presidenciales de 2018 votaron por López Obrador porque al parecer ya estaban hasta la madre, cansados de esos tres partidos. ¿Perdurará esa idea?

3. López Obrador lleva dos años en la Presidencia y durante todo ese tiempo, de lunes a viernes, ha hecho funcionar hora y media de información, es lo que ha sido llamado “Las mañaneras de 7 a 8.30 o nueve en Palacio Nacional con la presencia diaria de 50 o 60 reporteros Lo más importante ha sido sus denuncias contra la corrupción y el neoliberalismo, así como las abiertas denuncias contra de corrupción, robos, saqueos de los últimos cinco gobiernos de 1988 a 2018. Se robaron en esos sexenios cientos de miles de millones de pesos por gobiernos, empresarios, negocios en el extranjero. Se dejaron de pagar impuestos y a los pocos que lo hicieron se les devolvió. Se ha dicho todo pero sin castigo alguno.

4. No se sabe si López Obrador tiene miedo, terror, de enfrentarse al poder de los ladrones y asesinos políticos y empresarios, o, por lo contrario, es muy inteligente en espera que su poder sea más grande y fuerte. Para mí la cosa es muy grave: no quisiera que terminara el gobierno de AMLO con pretextos y lloriqueos pretextando que “no se pudo porque los conservadores acudieron a mil medios para defenderse”. Se sabe que AMLO sólo tiene el gobierno y no el poder, pero dejar todo a medias sería muy condenable. Pensé que AMLO tendría por lo menos a unos 200 políticos y empresarios en la prisión y que a él lo reeligiría el pueblo para terminar su obra. ¿Será sustituido por la derecha de Morena, del PRI, PAN o PRD?

5. Desde la liberación del general Cienfuegos y la posibilidad de que se liberara a García Luna, perdí las pocas esperanzas que tenía del gobierno de AMLO. Vendría el golpe a Noroña que buscaba la presidencia de los diputados, la elección del derechista Delgado en Morena, el soportar a Córdova y el INE, el no hacer nada contra Salinas Pliego que debe 37 mil millones; pero sobre todo seguir apoyando al fiscal general para que detenga todo, para que sea florero, a pesar de las denuncias de Emilio Lozoya y Emilio Zebadúa. No puedo calificar a AMLO como “más de lo mismo” y mandarlo a carajo. Pienso que hay que apretarle más para que actúe en beneficio de la población trabajadora exigiendo que se aumente mucho más el salario mínimo, que desaparezcan las comisiones especiales y permanentes y el autsourcing.

(12/I/21)

