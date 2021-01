El periodista Jorge Lanata en dos entrevistas, es barrido por Correa y busca desprestigiar a Chávez

Pechev

1. Jorge Lanata es un periodista burgués de derecha al que escuché muchas veces en 2002 en Argentina en compañía de los ex trabajadores piqueteros (que me invitaron a estar con ellos cinco días) entonces estaban plantados en muchos barrios del “Gran Buenos Aires” exigiendo trabajo, planes y luchando por la democracia. Lanata, siendo un comentarista pro empresarial, era muy admirado en la TV. Por ello, cuando lo vi en internet entrevistando al presidente de Ecuador Rafael Correa me llamó la atención; luego lo vi con unos 15 entrevistados, todos ellos empresarios, renunciantes y enemigos de Hugo Chávez que gobernó Venezuela de 1999 hasta su fallecimiento en marzo de 2013.

2. La realidad es que Rafael Correa siempre ha dejado en ridículo a sus entrevistadores. En México dejó como tonto , como muy ignorante a un señor que pasa como “intelectual”, Leo Zuckerman; luego a una joven periodista española, Anita Pastor que se sintió “incómoda” y ahora al entrevistador Lanata que prefirió no tocar temas candentes. He visto otras entrevistas a Correa que se han convertido en conversaciones amigables, como la conversación con el hoy vicepresidente español, Pablo Iglesias. Ello me llevó a concluir que para entrevistar es necesario conocer a fondo los problemas, de lo contrario se hace el ridículo. Quizá por ello Lanata prefirió entrevistar a los enemigos de Chávez.

3. La realidad es que Hugo Chávez fue o ha sido, un gobernante muy superior en el servicio a su pueblo; superior a los demás gobernantes de su tiempo, por ello se convirtió en el más representativo en las luchas antiyanquis al buscar construir lo que llamó “el socialismo del siglo XXI”. El grupo de gobernantes que se formó en América del sur, estaba integrado por Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador, Raúl Castro de Cuba, Inacio Lula de Brasil, Ernesto Kirchner de Argentina, Daniel Ortega de Nicaragua, José Mujica de Uruguay y otros más. Chávez fue entonces el gobernante más duro porque además de expropiaciones contra empresarios, las condenas permanentes al capitalismo explotador, se confrontó a fondo contra Bush y Obama.

4. El entrevistador Lanata –seguramente recibiendo una gigantesca paga- buscó destruir a Hugo Chávez y su gobierno porque no entrevistó a ningún amigo o partidario de Chávez sino se centró en sus enemigos, sus renunciantes, en empresarios y en la pobre gente ignorante que dijo “huían de Venezuela”. Triste papel de un periodista que busca manipular la realidad política de un país hasta ahora, después de morir Chávez y ser sustituido por Nicolás Maduro. Los combates de la derecha política y empresarial contra el presidente de México López Obrador no son tan grandes como los que sufrió el presidente Chávez. Esto se debe a que AMLO no se ha confrontado contra los poderosos o el imperialismo yanqui, ni tampoco ha expropiado alguna empresa. (10/I/21)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26