El gobierno ha recibido 53 mil dosis y nuestra población es de 134 millones, ¿mucha demagogia?

1. El gobierno, según declaró ayer lunes, ha recibido 53 mil dosis de vacunas y nuestra población es de 134 millones de mexicanos. No es nada, por ello se puede decir que no se inicia aún la vacunación, provocando un fuerte disgusto en la población. Los enemigos del presidente López Obrador parecen tener la razón, pero no; ellos no tienen ningún derecho de hablar, menos criticar, porque su prestigio como ladrones y asesinos, enemigos de la población, los convierte en los peores, aborrecibles demagogos.

2. No entiendo la deficiencia y la demagogia que muchas veces observo. Las preguntas obligadas: ¿No hay suficientes vacunas en el mundo o no hemos sido capaces para conseguirlas? Yo con mi jubilación y mi computadora puedo resistir escondido de los virus, pero cien millones de mexicanos que tienen que trabajar, conseguir un poco de dinero, salir a la calle, que se contagian y mueren, ¿por qué carajos no se van a desesperar y mentarle la madre a productores y distribuidores que hacen demagogia con las vacunas?

3. Si no hay vacunas comprables en cualquier país del mundo, explíquenlo a la gente con detalles; si los funcionarios mexicanos han sido incapaces para adquirirlas, denúncielos. Este gobierno ha condenado el engaño, la mentira, que también es silencio o falta de información. Está justamente tan desesperada la población en el país que si tuviéramos las vacunas necesarias se vacunaría a más de un millón de personas al día, incluso con mutua y auto vacunación, porque la lista y el registro burocrático se haría después.

4. Si a un barrio o a una colonia llegaran cinco mil vacunas, bastaría con la orientación y vigilancia de una enfermera y la participación de 100 jóvenes improvisados y entusiastas, que en 12 horas cumplirían su tarea. Contrario a otros momentos que nos invitaban y hasta perseguían para vacunarnos, hoy la gente está puesta incluso a ayudar en este proceso de vacunación que ayudará a regresar a su vida normal. No me cansaré de aplaudir que AMLO haya ofrecido apoyo y protección al preso Julian Assange, héroe mundial. Exijo seriedad en la vacunas. (5/I/21)

