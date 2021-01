Año 27 del EZLN: una declaración clara, anticapitalista; ¿qué más? ¡nada más!

Pechev

1. El EZLN consideró –de manera acertada- que la supervivencia de la humanidad depende de la destrucción del capitalismo. A 27 años de su surgimiento, el grupo manifestó que no es posible reformar, educar, domesticar o humanizar dicho sistema. "El compromiso de luchar, en todas partes y a todas horas –cada quien en su terreno-, contra este sistema hasta destruirlo por completo. La supervivencia de la humanidad depende de la destrucción del capitalismo. No nos rendimos, no estamos a la venta y no claudicamos. La certeza de que la lucha por la humanidad es mundial. Así como la destrucción en curso no reconoce fronteras, nacionalidades, banderas, lenguas, culturas, razas; así la lucha por la humanidad es en todas partes, todo el tiempo”

2. Este llamado, esta declaración, es la misma que durante 60 años hemos hecho desde la izquierda radical; desafortunadamente hemos vivido los tiempos del salvaje capitalismo y del imperialismo (sobre todo yanqui) que nos ha impedido avanzar en México y en el mundo. Los países que como Rusia, China, Cuba, Chile de Allende, Venezuela, Bolivia, etcétera, que quisieron avanzar se toparon con un muro que no solo les impidió romper o destruir el capitalismo, sino que los hizo retroceder. No sólo nos han derrotado con sus amenazas, represiones e invasiones, sino penetrando a la humanidad una conciencia capitalista que ha llevado a adorar el “becerro de oro”, el individualismo y el poder. Aunque pocos no estemos en venta; muchísimos sí lo están.

3. Está bien declarar, escribir, decir discursos, hacer algunas reformas al sistema de explotación, combatiendo la corrupción, pero en tanto no destruyamos el capitalismo luchando en “todas partes y en todo tiempo”, nos seguiremos revolcando en nuestro propio lodo. Debe quedar claro que “no es posible reformar, educar, domesticar o humanizar el capitalismo porque, debe ser destruido a pesar de la violencia criminal que usan siempre sus defensores. No olvidar que durante muchos siglos a los explotados y oprimidos nos han acusado de violentos por defendernos de la verdadera violencia de los ejércitos asesinos de los capitalistas. Todas las revoluciones han sido violentas porque los explotadores capitalistas defienden su poder criminal con las armas.

4. Los procesos electorales, sobre los cuales se ha montado la llamada democracia de los partidos de Estado, han sido absolutamente engañosos. Se dilapidan miles de millones de dólares, euros o pesos, que se quita a la población, para mantener partidos, aparatos electorales o políticos, que sólo sirven para justificar el poder estatal. Está probado que los procesos electorales, con más de dos siglos de antigüedad, en nombre de la llamada democracia, han servido de entretenimiento, han sido utilizados por políticos que ocupan cargos por más de 30 años, haciéndose ladrones profesionales. Por ello el manifiesto del EZLN, para festejar sus 27 años de levantamiento, son solo recuerdo de aquello que quiso ser y no fue. Pero todavía sirve para reformar y recordar sus aniversarios. (2/I/21)

