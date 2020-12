A dos años del gobierno de AMLO, los grandes negocios continúan sin detenerse y sin castigo

1. Mis amigos de vieja militancia en la izquierda radical, así como los zapatistas en muchas ocasiones –a pesar de mi oposición anticapitalista y antimperialista por más de 50 años- me han considerado “iluso por dar chance al presidente López Obrador y no condenarlo como lo han hecho ellos desde que se hizo cargo AMLO del poder. Lo han considerado un demagogo que promete mucho y no hace nada o deja todo a medias. Muchos se “burlan” de mí porque he esperado dos largos años para despertar sin darme cuenta que es más de lo mismo: su anti neoliberalismo ha sido la máscara para esconder los enormes negocios capitalistas que están haciendo los empresarios y grandes políticos sin haber ningún castigo para ellos.

2. Hoy, por ejemplo, ha salido la noticia de los enormes negocios que realizan con las cárceles unos grandes unos 10 empresarios multimillonarios encabezados por Slim, Vázquez Raña, Federico Martínez, Bernardo Quintana. Hasta ayer pensaba que AMLO tenía un salario tope, constitucional, de 106 mil pesos al mes; ahora me he enterado que son 156 mil, pero por cada preso en cárceles privadas los empresarios ganan 245 mil pesos (100 más que AMLO) por hacer construido el edificio de las prisiones en el periodo de los presidentes Calderón y Peña . En dos años nadie: ni AMLO, ni Sánchez Cordero, ni el fiscal general, les ha dicho nada por el terrorífico miedo del presidente AMLO a que dejaran de invertir los empresarios.

3. Si ellos ganan esas cantidades, ¿cómo prohibirle a los magistrados y jueces, a los consejeros del INE, a los de relaciones exteriores, que cobren al mes 400 o 500 mil pesos al mes por su “arduo” trabajo? Ya los discursos de AMLO y sus fanáticos seguidores que se la pasan justificando todo, son considerados lloriqueos, repetición de denuncias que por no ser castigadas son demagógicas. Por ello, mientras más presos pobres ocupen cárceles privadas, mucho más cobran los multimillonarios. En México hay más de 198 mil presos, casi todos por robarse un pan para comer y en las siete cárceles privadas (una pendiente) propuestas para ayudar a resolver el problema, hay 21,500 presos miserables. ¿Qué ha hecho el gobierno? Nada.

4. Yo nunca he votado porque desde 1960 nos burlábamos de los procesos electorales que durante muchas décadas se adjudicaba el PRI. El PRI repartiendo millones de pesos controlaba al PAN y a todos los demás partiditos. La izquierda verdadera jamás votó, pero a partir de 1977 que les ofrecieron dinero, diputaciones, registro, aparecer en TV, los personajes oportunistas le entraron al regalo que les dio el PRI. Los únicos electoralistas que recibían mucho dinero entonces eran el PAN, el PPS, el PARM. Incluso en 1964 el PAN recibió del PRI, 20 diputados (que llamó “de partido”), el PPS de Lombardo Toledano recibió 10 diputados, el PARM de los militares cinto diputados. La corrupción en todos los niveles fue siempre profunda. (29/XII/20)

