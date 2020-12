¿Es Dictadura decretar cárcel a quien cobre más de 100 mil y evitar salario menor de 20 mil pesos al mes?

Pechev

1. Poseo más de cien preguntas acerca de qué es dictadura y si democracia es que haya libertad plena para que unas cuantas familias sean multimillonarias y el 80 por ciento de la población viva en la pobreza, la miseria y el hambre. Recuerdo que a Stalin siempre se le atribuyó la frase, al parecer “dogmática” de que “La democracia proletaria (de los trabajadores, del pueblo), debe enterrar para siempre a la democracia burguesa”. Dado que a Stalin se le consideró con cierta razón, un cruel dictador ruso que quería imponer por la fuerza el poder del pueblo sobre la democracia burguesa, creció el gran prestigio de eso que hoy llamamos democracia que no es más que la libertad de los grandes empresarios, de los políticos ladrones, para explotar y oprimir a las grandes mayorías de la población.

2. México es uno de los países más corruptos del mundo. No es porque así esté determinado por dios y la sangre de los mexicanos, sino porque así los han hecho “pacientemente” todos los gobiernos y las clases dominantes que impusieron su poder desde antes de la dominación española y en los tres siglos que sufrimos su aplastamiento. No sé si algún día, algún año de los futuros cien, alcancemos cierta igualdad; pero lo que se vislumbra es que siempre una minoría de empresarios y políticos (con distinto discurso) seguirá dominando a la inmensa mayoría. Todos los gobiernos del globo adoptaron el siglo XIX y XX, el sistema capitalista de desigualdad; cada gobierno le imprimió su propio sello, pero la explotación capitalista continuó en sus diversas formas.

3. El presidente López Obrador sabe que nos estrangula, nos asesina el sistema dominado por los ricos, pero se siente amarrado sin poder hacer nada importante, con excepción de algunas declaraciones, de promesas que no puede cumplir. Puta, ahora publican que el generalote Cienfuegos está limpio porque no se le ha encontrado nada en México; pero, ¿qué tal los informes del DEA, la CIA, el FBI, de la embajada gringa en México, que lo detuvieron? Lo mismo se informaría en México si traen a García Luna, el jefe de la corrupción con los presidentes Calderón y Peña. Pienso que Morena u otro partido podrían ofrecerles diputaciones. ¿No es vergonzoso que en el mundo se conozca a los mexicanos como corruptos y a los gobernantes –elegidos por los mismos mexicanos- sean los más corruptos del mundo?

4. En México no parece problema si la gente muere de hambre y los millonarios siguen robando y haciendo negocios; cuando más escucharán un discurso rogándoles que no suban los precios porque es un pecado. Imaginen un tipo como Fernández de Cevallos que debía casi mil millones en impuestos de sus propiedades y lo arregló todo pagando 100 mil pesos o, ¿Cuánto pagará Salinas Pliego que debe 37 mil millones de impuestos y el gobierno tiene el temor de que lo abandone por irse al PRI? López Obrador tiene terror a que lo llamen dictador por la burguesía y no demócrata. Por ello teme subir el salario mínimo a los trabajadores y encarcelar a los que sigan cobrando más de 100 mil pesos al mes. ¿Sería dictadura multar en serio a quienes suban precios y encarcelar a los asesinos y ladrones de cuello blanco?

5. La llamada democracia es una dictadura que ha durado cinco siglos en el mundo. Aunque en los medios de información se busque tapar la crueldad de la sanguinaria dictadura de la clase dominante (los ricos, los multimillonarios), sobre sus pueblos, la desigualdad es evidente. Por el cambio de caras y de nombres de gobernantes se cree que hay democracia, sin embargo la realidad es que es la misma clase dominante social burguesa de padres, hijos, nietos y parientes, la que durante décadas ejerce poder y riquezas; también son los abuelos, padres, hijos y nietos lo que producen con su trabajo la vida de la sociedad sin poder gozar del producto de su trabajo. De que la llamada democracia es una dictadura y que viene de muy lejos, no poseo la menor duda. La duda es porqué siendo nosotros el 80 por ciento de la población oprimida no la hemos enterrado. (30/XII/20)

