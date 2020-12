En vez de reelección propongo la perpetuidad en todos los cargos y que no hayan elecciones

1. Si el 80 por ciento de los diputados mexicanos –según se publica hoy- quiere reelegirse y el 20 por ciento no, propongo que ese 80 por ciento reciba a perpetuidad su diputación y el otro 20 por ciento intercambie su cargo con otro. Pero también propondría que el presidente de la República, los senadores, los magistrados, los del INE también reciban sus cargos a perpetuidad y que los procesos electorales se suspendan para siempre. Para los descontentos por esos acuerdos –que serían unos mil políticos- propongo que reciban una buena plata contante y sonante de subsidio para que vivan el resto de sus días. Basta ya de jugar con la llamada democracia y de seguir robándose todo el dinero del presupuesto. ¡Salario fijo, ya!

2. ¿Qué opina el pueblo? Bueno éste jamás ha dado su punto de vista porque nunca le ha interesado la política; está cansado de ver a los políticos que se disfrazan en cada momento, hacen “circo, maroma y teatro”, prometen todo, para alcanzar una diputación, una senaduría o algún cargo con muy buen salario o hueso para roer. Las elecciones en México siempre han sido una farsa que ha servido para engañar y manipular a la población cuyo interés ha sido siempre nulo. Las elecciones se ganan y se pierden en el papel, en los anuncios, en los medios de información, en los acuerdos secretos, con compras de votos. Cada quien habla bien o mal de democracia, de conciencia o ignorancia de los electores, según le va en la feria.

3. El 80 por ciento de la población mexicana vive en la pobreza y en la miseria. No conozco el dato de hace 100 años, pero seguramente estábamos igual. Hemos sufrido un siglo de engaños y manipulaciones de políticos de todos los partidos, con elecciones y democracia, pareciendo todo un entretenimiento para unos y hambre para la inmensa mayoría de la población. Si se aprueba la perpetuidad en los cargos, los políticos ya no harían campañas, no habría elecciones, ni partidos políticos y el INE podría desaparecer; en vez de contar votos contarían cuentos de terror a sus nietos. ¿Qué tal si como en los EEUU las empresas –propietarias o mandatarias de cada legislador- se encargaran de pagar los salarios a perpetuidad?

4. A México y al mundo les ha ido muy mal con las políticas electoreras y sus resultados. La llamada democracia, que es el disfraz que la burguesía inventó para sustituir la monarquía, ha sido peor. Antes el pueblo veía de frente a sus enemigos, a quienes los explotaban y oprimían; con la democracia y toda la demagogia que representa, los explotadores se esconden tras las instituciones que ellos mismos manipulan, así como de los políticos a quienes enriquecen. La democracia –la que conocemos desde hace varios siglos- es sinónimo de engaño y demagogia. Sólo ha servido para prolongar la explotación y el engaño al pueblo. El gobierno de uno, el del monarca, fue sustituido por el gobierno de algunos, de los partidos, igual de funestos.

5. La reelección de los diputados –aprobada por gobiernos anteriores- ha servido para ver a los ultra oportunistas que sólo buscan poder y dinero. La demagogia de AMLO diciendo que “lo que importa no es el poder sino servir para transformar”, se convirtió en una vil demagogia. Morena, el PRI, PAN, PRD, son más de lo mismo ´porque por la venas de sus políticos corre la misma sangre del oportunismo. ¿Cuánta pobreza o miseria ha desaparecido en México en los últimos dos años? ¿Cuántos millonarios han reducido la explotación y sus ganancias en los dos últimos años? Miles de millones de niños no captan enseñanzas de la escuela porque no les alcanza para comer; menos podrán terminar la escuela primaria. ¡Qué no nos jodan!

