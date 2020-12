Cárdenas, a 80 años de su gobierno y 50 de su muerte, el hambre y miseria del pueblo continúan

Pechev

1. Es maniquea la ideología: sin vergüenza -muchas veces con profunda ignorancia- te hace halagar a personajes o hechos históricos que te agradan y al mismo tiempo te hacen repudiar a los que te desagradan. Por eso tiene razón algún filósofo que señaló: “en los hechos no existen verdades sólo interpretaciones”, aunque quieran llenarlos de datos organizados a propósito. Yo, por el contario, interpreto con muchos datos también acomodados, que Lázaro Cárdenas pudo ser el menos peor presidente para el pueblo, pero juntos todos -abrazados en el capitalismo- entre ellos Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Salinas, Fox, Calderón, Peña, mantuvieron –y siguen sin parar con AMLO- al 80 por ciento de la población en la miseria y el hambre. Cárdenas, el callista que quiso cambiar, nada pudo contra el sistema capitalista que hasta hoy domina el mundo.

2. Nada de lo que hayan hecho los gobiernos de CENTRO del PRI -entre ellos el de Lázaro Cárdenas (1934-40)- lo que hagan dentro del capitalismo dominante podrá perdurar. Con Cárdenas, entre bombo y platillo se expropió el petróleo; se hizo una reforma agraria y se crearon ejidos, se habló de una educación socialista, se nacionalizó la electricidad, los ferrocarriles, se creó el Politécnico; se fundó la CTM, la CNC y unas cuantas chupadas más que perduraron algunos años antes que el capitalismo se los tragara de un jalón. ¿Alguien defendió el petróleo, los ejidos, los ferrocarriles, que no sea en discursos de partidos y políticos? Hoy esos políticos no solo deben ser motivo de odio y de burla, sino para zurrarse en su nombre. Por eso pienso que AMLO, aunque reforme mil leyes y haga míseros cambios, el capitalismo los deglutirá.

3. El capitalismo lo puede todo. No hay nada que no convierta a favor del capital, en negocio, en explotación. El IMSS, el ISSSTE, el sistema escolar, la industria de la construcción, el agua, por no decir el sistema bancario o financiero, nada escapa de su control, incluso con el dinero se compran caricias por montones y eso que llaman amor. AMLO, con mucho dinero podrá comprarse al INE, a Salinas Pliego, a los líderes de partidos y a algunos gobernadores. Por ello Cuauhtémoc, el hijo de Cárdenas, le dijo a López Obrador que era urgente una reforma fiscal, revisar impuestos y obtener mucho más dinero si se quería transformar al país. Si lo que se necesita son los montones de dinero que tienen en su poder los grandes empresarios y políticos, ¿con su política discursiva “anti neoliberal” AMLO estará cometiendo un gigantesco error con enormes consecuencias?

4. Hoy La Jornada hace un homenaje a Lázaro Cárdenas, luego otros saldrán haciendo lo mismo a López Mateos, López Portillo o López Obrador. No es más que lo mismo para gobiernos que jamás pudieron –ni quisieron- hacer nada contra el capitalismo. Más aún ni lo nombraron como sistema de explotación y de saqueo, por miedo atroz a los inversionistas nacionales y extranjeros. Pienso que homenajes o cariño sólo a los políticos de izquierda que nunca estuvieron en el poder: Flores Magón, Assange o personajes como Beethoven y Mozart; lo demás es maniqueísmo en su más alta potencia. ¿Quién se atrevería a hacer homenajes, a hablar bien o mal de “héroes y villanos” si todos hemos vivido envueltos en una sociedad capitalista que todo lo corrompe y descompone, incluso al presidente Lázaro Cárdenas? (22/XII/20)

