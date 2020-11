Si gana AMLO en las elecciones de junio de 2021 será por “chingón”; si pierde será por tontote

1. Desde hace un siglo se ha dicho que domina en México el sistema “presidencialista” que consiste en que el presidente de la República domina todo; en la Presidencia de AMLO el sistema continúa. Aunque AMLO lo niegue, el fiscal general, los miembros de su gabinete, los diputados y senadores, el partido Morena, nada hacen sin el permiso de AMLO. Los únicos que subrayan su independencia, que no quieren obedecerlo, son los más corruptos como el INE, la SCJN y todos aquellos que siguen cobrando salarios insultantes (tres o cuatro veces el monto salarial permitido) que se niegan a acatar la Constitución porque el enclenque e irresponsable presidente se los permite porque “en México hay libertad y democracia” para robar y acumular los millones que puedas.

2. Sin embargo yo también respetaré (no poseo fuerza o poder alguno) para oponerme a lo que decidan los comicios de 2021. Si ganara porcentualmente López Obrador en esas elecciones reconoceré que es un político “chingón”, es decir, que se las sabe de todas todo porque ha sabido gobernar; que ese pueblo de electores es “inteligente”, como dice y repite. Por el contrario si su porcentaje de votos bajara por una derrota propinada por empresarios, los partidos derechistas corruptos que lograron comprar los votos de la población; pero repudiaré cualquier lloriqueo alguno que echa la culpa a los demás para no reconocer errores y fracasos propios. AMLO tiene que ganar para que su gobierno no se convierta en una burla; si pierde será el acabose porque podría sufrir fácil un golpe de Estado.

3. No me hagan caso porque, aunque durante 60 años de militancia he sido un esperanzado medio iluso ayudando a que las cosas cambien en beneficio de los trabajadores explotados pobres y miserables, también me ha dominado el pesimismo al ver o constatar que en vez de destruir el capitalismo y el imperialismo, los que realmente cayeron fueron la URSS, China, Nicaragua, Cuba, los países del Éste (unos 15 países), que ilusamente buscaban construir un socialismo igualitario. No pudieron contra un poderoso capitalismo de 500 años de vida encabezado por los EEUU y países europeos que siempre contaron con las mejores armas, fuerzas de intervención y ocupación, pero sobre todo con gobiernos con gigantescas deudas –como México- que siempre actuaron como “patios traseros” del imperio.

4. Debo reconocer que muchas veces es menos difícil para gente honesta como Chávez en Venezuela, Lula en Brasil, Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, Mujica en Uruguay, AMLO en México, asumir el gobierno a nombre de la centro/izquierda, que mantenerlo en permanente desarrollo. Los grandes capitalistas locales y el imperio como sucedió con Fidel Castro en Cuba o Salvador Allende en Chile, observan y estudian los primeros cambios, pero apenas asoman los cambios sociales y el freno a los grandes capitalistas explotadores, comienzan a conspirar en serio hasta que reúnen las estrategias y las fuerzas para restaurar el poder para sus amigos los capitalistas. Por ello López Obrador se ha cuidado mucho de los poderosos ricos mexicanos, así como del imperio de EEUU. Lo entendemos, pero siempre tenemos que criticar y empujar. (29/XI/20)

