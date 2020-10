Un iluso izquierdista entrevista a un presidente que quiere transformar, pero el poder lo impide

Pedro Echeverría V.

1. Cuento con 45 años de articulista y le agradeceré sus respuestas. Los mexicanos sabemos de sus enormes esfuerzos por transformar el país en beneficio de los pobres, que son el 70 por ciento de una población de 132 millones. Parto de la idea de que su gobierno es de centro-izquierda que busca justicia para todos. En sus discursos se ha definido contra el neoliberalismo, la corrupción, haciendo una crítica fuerte contra los expresidentes anteriores que se hicieron multimillonarios y ayudaron a amigos y familiares a realizar enormes negocios. Partiendo de ello he elaborado algunas preguntas.

2. ¿Es usted anticapitalista, partidario de la igualdad económica y social? Bueno, ideológicamente podría decirte que sí; pero en el gobierno no obedecemos la ideología, sino la realidad y ésta nos dice que tenemos que poner los pies en la tierra porque proclamar la igualdad es nada sino se toman en cuenta las condiciones materiales y la fuerza de grandes empresarios y políticos de derecha; además, en el contexto internacional habría una oposición brutal. Por ideología quisiéramos la igualdad, pero es casi imposible en los próximos años.

3. ¿Entonces qué hacer si lo esencial, el cambio de fondo, no se puede? Bueno, escucha: Se tienen que hacer primero pequeñas reformas que permitan fortalecernos como corriente de pensamiento, por lo menos de centro-izquierda que entienda por qué el neoliberalismo es muy malo y debe ser combatido. Tienen que ser reformas económicas y políticas que no lleven a la sublevación de los enemigos del gobierno y sus aliados. Obvio la construcción del ferrocarril, de la refinería Dos Bocas o del Aeropuerto, no es cualquier reforma.

4. ¿Pero, estás conscientes de que esas obras sólo hacen más grande el capitalismo y en nada cambian la terrible e injusta desigualdad? Bueno, la realidad es que en esas tres obras se ha garantizado trabajo a miles de mexicanos y sus familias. Luego, viendo la economía global, mucho obtiene el país en los tres campos. Ahora, si tú como articulista piensas que en tres años va a transformarse el país, pues no tienen idea del monstruo que tenemos que cambiar con el apoyo de legisladores, de funcionarios honestos, de triunfos electorales.

5. Por otro lado te diré que se acusa de que tu gobierno y mucho más tu partido Morena, está penetradísimo por el oportunismo de ex miembros del PRI, del PAN y de otros partidos muy arribistas que están bloqueando medidas de gobierno. ¿Qué piensas? Bueno: hemos recibido muchas denuncias pero esto va a ser un proceso lento porque muchos de ellos están aplicando sus experiencias, mismas que carecemos. Con relación a Morena te repito: me sigue preocupando pero no debo intervenir –aunque me acusen de apoyar a Delgado- para no repetir viejas experiencias del PRI, PAN, PRD.

6. Parece que en la izquierda siguen arreciando críticas contra ti, porque piensan que lo que haces es “más de lo mismo” que ha hecho el PRI, el PAN; señalan que tienes miedo –a pesar de que has denunciado de robos, engaños, asesinatos, a todos las expresidentes y a muchos de sus colaboradores- a exigirles que devuelvan los miles de millones robados o a encarcelarlos. Que incluso el comportamiento del fiscal general pusilánime y demás funcionarios con respecto a la delincuencia, es dictado por ti. ¿Es miedo, incapacidad, religión, indignidad?

7. Tu política hacia los EEUU se ha calificado de entreguista. ¿Así seguirá? Primero, no es entreguista. ¿Puede enfrentarse México al gobierno de EEUU con la terrible dependencia económica, política, de migrantes, de mercado, que tenemos desde el fin de la segunda guerra mundial y la creación de la ONU? ¿Qué gana el país con enfrentamientos contra ese gigante de la economía y las armas? Además me preocupa comprar un pleito que lleve a que los EEUU comiencen a intervenir como lo hacen en Venezuela, Irán, Bolivia y otros países.

8. Conclusión: No busqué discutir con el presidente “bien intencionado” porque no era el objetivo de mi visita. Pero pude entender que estaba dispuesto a realizar muchas pequeñas reformas que garanticen un permanente apoyo de los electores. Como él mismo ha repetido: “cambiar algunas cosas para que nada fundamental cambie”. Al salir me pregunté: ¿Cuántos decenios más tendrá que esperar la población, o cuántas batallas y revoluciones tendrá que librar, para asegurar su trabajo, su alimentación y su dignidad, junto a su familia? (23/X/20)

