¿Slim, Salinas Pliego, no son corruptos, sólo ricos? ¡Los corruptos son los políticos: Calderón, Peña!

Pedro Echeverría V.

1. Los políticos –como los cinco expresidentes- saquearon, robaron, defraudaron al erario público; le rompieron su mamacita al pueblo, por lo menos desde 1982, cuando se impuso el neoliberalismo; por ello poseen el título bien merecido de corruptos y, por ello mismo deben estar en la cárcel después de devolver las decenas de miles de millones de pesos que se robaron. ¿Pero los empresarios multimillonarios Slim, Salinas Pliego, Larrea, Bailleres, Arango, Azcárraga, al no robar al Estado pero sí exprimir el trabajo obrero; al vivir de los negocios, de la industria, el comercio y las finanzas, no son corruptos?

2. Yo aplaudiría con enorme gusto que vayan a prisión los cinco expresidentes y decenas de sus más cercanos colaboradores; pero aplaudiría con el mismo gusto que sean encerrados en la cárcel unos 20 de los más ricos empresarios después de devolver aunque sea 10 mil millones cada uno por los negocios hechos. Pero en México los políticos presidenciales sólo nos mienten, nos engañan, “nos juegan el dedo en la boca”, se burlan de nosotros, desde hace muchas décadas, demostrando así la ignorancia, la tontería, sobre todo la cobardía de todos nosotros que siempre nos ha importado un bledo que, burlándose, nos ven la cara.

3. Como señalan algunos: siempre hay acuerdos políticos tras bambalinas. La palabra pueblo sólo sirve para pura demagogia; el pueblo real se pasa la vida sólo pensando en obtener un pequeño ingreso para no morir de hambre junto a su familia. Los presidentes de la República están informados de todo, saben todo, pero sólo actúan por conveniencia política. Estoy, como dicen, hasta la madre después de escuchar en 60 años que “al presidente lo engañan sus funcionarios”, que “nada de los malo que sucede es culpa del presidente” y el colmo es que mi amigo Noroña siga diciéndole “compañero presidente” a quien le dio hasta con la cubeta.

4. Entiendo que los funcionarios, políticos, comentaristas, caminen como gusanos tras quien les ordena los salarios y les asegura ascensos si se portan bien; pero desde hace 60 años que he estado consciente nunca me he explicado, nunca he entendido, cómo el 90 por ciento de la población sigue soportando esa pesada loza de la ideología y la propaganda que la hace vivir en la sumisión e indignidad total. Por ello pienso con Etiene de la Boitie: ¿Cómo es posible que siendo un 90 por ciento la población explotada y miserable se deja dominar, someter por una minoría de menos de cinco por ciento de ricos, a pesar de sus ejércitos?

5. Lo que sucede es que los políticos son los hermanos de banca y demás negocios; con ellos se puede jugar –sin ser nada serio- a las escondidas y la “pesca pesca”; con los multimillonarios empresarios la cosa es más seria pues les basta con amenazar a los gobiernos en el plano de las inversiones y las ganancias. Por ello la derecha: el yunque, el PAN, el PRI, mantienen magníficas relaciones con los empresarios y López Obrador los tiene muy cerca como consejeros. Por ello la veintena de candidatos a la presidencia del partido Morena se retiraron para dejar solos al viejo oportunista Muñoz Ledo y al joven Delgado, oportunista de cabo a rabo. Y a los demás fieles seguidores, sólo buscan colocación. (10/X/20)

