México: saltimbanquis oportunistas

1. La Izquierda, el Centro y la Derecha, existen, aunque muchas de las definiciones han cambiado desde 1960; pero no tanto para olvidar su característica principal o definitiva. El oportunismo político se cubre diciendo que ya no existen porque el PRI, el PAN y el PRD duermen en la misma cama por las noches para de día aparentar que son diferentes. Todos los partidos y políticos que buscan votos viven halagando al "pueblo", la "democracia" y demás zarandajas, pero en su vida real y personal esos 99.9 por ciento de oportunistas lo único que buscan es dinero y poder. ¿y el pueblo? No sabe nada de eso, ni le interesa.

2. Estos días se ha hecho muy presente el partido Morena que, al parecer, está penetrado por corrientes políticas por todos lados. El presidente López Obrador nunca ha sido de izquierda ideológica o activa; sin embargo sus batallas desde 1988, de movilizar a miles de trabajadores y sus discursos muy localizados condenando la explotación y la opresión, lo han ubicado en la izquierda. Esta práctica parecería mucho mejor que una izquierda ideológica, pero no. Este tipo de práctica, sin convicciones izquierdistas, que no dejan claro, no explican, la explotación, la opresión y la desigualdad capitalista, podrían ser una más de millones de movilizaciones.

3. No se nace con ideología sino que ésta se va imponiendo por los padres, la iglesia, la escuela, la sociedad. El filósofo Althusser escribió con razón que "la ideología dominante en cualquier sociedad es la ideología de la clase dominante". En México la ideología derechista –cuyo origen fue la época colonial- ha sido la dominante en todos los campos; sin embargo las luchas por la Independencia, la Reforma, la Revolución, el mismo PRI hasta 1940, lograron contrarrestar a la derecha haciendo al país liberal, políticamente de Centro. La izquierda ha sido extremadamente débil, esencialmente ideológica a pesar de sus "100 partiditos".

4. Hoy se habla de la derecha (Ebrard, Sheinbaum, Delgado, Muñoz Ledo, Noroña, Monreal, otros,) que encabezan grupos en Morena hacia la sucesión de López Obrador en la Presidencia. ¿Cómo conocer si son de derecha o de izquierda? 1. Por sus altos y bajos niveles económicos de vida; 2. Por el trabajo de sus padres y los apellidos que poseen; 3. Por el tipo de colegios donde estudiaron; 4. Por el tipo de habitación en que viven hoy; 5. Por los partidos y agrupaciones a que han pertenecido; 6. Por los cargos ocupados en el trabajo; 7. Por la ideología de las movilizaciones en que ha participado; 8. Por sus pronunciamientos políticos.

5. En la izquierda –teniendo en primer lugar su concepción del mundo y de la vida- su composición es esencialmente popular. Sus orígenes sociales, padres, escuelas, forma de vida, costumbres, son populares. Por religión y costumbres las gentes de izquierda, suelen manifestar posiciones de derecha, pero basta un poco de educación política para que se den cuenta de la clase social a que pertenecen. El potencial de la izquierda no solo está en el número y porcentaje de los explotados, está sobre todo en su nivel de conciencia. Aunque nadie olvida que la derecha controla todos los medios ideológicos. Por ello es sólo potencial.

6. Sin embargo el pensamiento "liberal" mexicano, desde que se impuso en 1982 el "neoliberalismo" mundialmente encabezado por Reagan, Thatcher y el Papa, que de paso destruyó el llamado "socialismo" en la URSS y sus seguidores, ese neoliberalismo transformó a México en un país cada vez más derechista o conservador. El gobierno actual de López Obrador se convirtió en una esperanza de cambio en serio; sin embargo la resistencia del empresariado y la derecha ha frenado al presidente obrador mediante la amenaza de golpe de Estado. Por ello es muy importante la defensa del lópezobradorismo frente a la derecha.