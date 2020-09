Derecha, Izquierda y Centro se disfrazan en Morena para controlar más

Pedro Echeverría V.

1. Los que damos a conocer casi todos los días nuestras opiniones o puntos de vista, pensando en que ayudamos a combatir a la clase explotadora capitalista, derechista y conservadora, no podemos dejar de comentar la principal noticia o problema. Cuando gobernó el centro-derechista PRI por 71 años y el ultra-derechista PAN 12 años, nuestro combate como izquierdistas fue radical contra ellos; a partir de diciembre de 2018 nuestro combate sigue siendo clasista: contra el PRI y el PAN y contra cualquier funesto derechismo que se manifieste en el gobierno reformista de López Obrador.

2. Después de ver que más de 100 legisladores del partido Morena votaron por el PRI y contra Noroña del PT, por orden del Presidente López Obrador y del coordinador de los diputados Mario Delgado, me parece que éste mismo es el seleccionado por AMLO para ser presidente de Morena en las próximas semanas; sería el escogido porque es quien más le conviene. Además, como dijo hace décadas el funesto Velázquez, líder ladrón y manipulador de la CTM por más de 60 años –hasta su muerte en 1997- “la caballada está flaca”, refiriéndose a la ignorancia e incapacidad de los candidatos.

3. Aunque duela, debe reconocerse que el principal culpable del abandono, ineficacia y muerte de Morena es su mismo creador: el presidente López Obrador. Bueno, hay otros como la masa manipulable que obedece sin pensar; aunque no le es fácil hacerlo después de más de dos siglos de ser engañada. Obvio no es solamente en México, por lo que se observa es en todo el mundo donde la minoría de representantes del capitalismo domina a los pueblos que tampoco piensan en liberarse de la opresión. ¿Cómo debería opinar sobre los países nórdicos donde existe desigualdad, pero la miseria está muy escondida?

4. La selección de dirigentes en el partido Morena es primera preocupación hoy. Muñoz Ledo, cargando 87 años de edad, 60 de político habiendo ocupado todos los cargos como funcionario en el PRI y el PRD, rosando con el PAN y ahora en Morena, denuncia porque ve que no será presidente nacional de Morena, como sí lo fue del PRI y del PRD. Muñoz Ledo nunca ha sido de izquierda sino de centro; sin embargo hoy habla de que en caso de ganar pediría la expulsión del canciller Ebrard y su pupilo Mario Delgado por derechista. Su discurso desentona porque su mucha lengua, como la de Fox, lo ha desprestigiado.

5. Cuando la izquierda vieja y limpia ha esperado que el sucesor del reformista AMLO sea un izquierdista abierto -con compromiso reconocido y confeso- se observa claramente que Ebrard el derechoso, es el impulsado por AMLO, lo mismo que a su discípulo el diputado Delgado. Aunque hay que esperar tres años más para prejuzgar resultados, hay que decir que López Obrador sólo ha tocado o hablado del 95 de los problemas comprometidos: a medias o a cuartos de solución: altos salarios de miles, huachicoleo que continúa, INE y SCJN incontrolados, economía e inseguridad pendientes, derecha que avanza.

6. López Obrador repite en cada discurso que el pueblo mexicano es el más avanzado del mundo, que por ello lo eligió presidente. Pero ese mismo pueblo dejó gobernar durante más de 30 años a los cinco gobernantes (tres del PRI y dos del PAN) más ladrones y asesinos de la historia y no dijo nada. ¿Es acaso ese mismo pueblo el que ha vivido durante siglos la miseria, el hambre, el desempleo y no le interesa que sus ladrones y asesinos no se vayan a prisión? Por ello Muñoz Ledo tiene un poco de razón pero por el hecho de haber sido pieza muy grande de los corruptos PRI y PRD, se puede morder la lengua.

7. ¿Seguirán frenando la organización del partido Morena? ¿Se habrá firmado un acuerdo para enterrarlo? En estos días es Morena quien debería estar en la calle en las ciudades de cada estado para demostrar que como movimiento está dispuesto a defender las demandas del lópezobradorismo. Es realmente vergonzoso lo sucedido con ese partido que es un cero a la izquierda o de plano sólo se espera enterrarlo para rezar por él. Hay que hacer a un lado la funesta burocracia que impulsaron Bertha y Yeldkol, y ayudar a las movilizaciones en cada estado, buscando una clara educación política de masas. Pero por ello, no hay que esperar ninguna línea de avanzar o desmovilizarse. De lo contrario todos los críticos tendremos razón. (21/IX/20)

