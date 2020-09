¡No somos idiotas! : un trabajador y un empresario no pueden tener los mismos derechos

Pedro Echeverría V.

1. Unos 150 intelectuales encabezados por Krauze, Aguilar Camín, Castañeda, Zuckerman, Dresser, Loret de Mola, que dejaron de mamar sobornos (o subsidios, chayote) del presupuesto de gobierno -que los alimentaron durante 30 años de sexenios de capitalismo corrupto- convencieron a otros 500 tontos que firmaran un desplegado contra el presidente López Obrador. Éste lo único que había hecho fue suspenderles la multimillonaria suma de millones que recibían. Ahora sus publicaciones (Letras Libres y Nexos) no son compradas por el gobierno, menos por un público que las desconocía.

2. No fueron clausuradas las revistas, sólo les suspendieron el subsidio porque era un enorme caño donde corrieron por décadas gigantescos subsidios, regalos, sobornos. ¿Todos somos ciudadanos mexicanos con iguales derechos? Obviamente hay que gritar mil veces que el 99 por ciento de la población nunca ha recibido subsidios o sobornos, nunca ha explotado a nadie ni jamás ha saqueado el presupuesto del Estado. Yo he escrito miles de artículos desde 1976 y mucho menos de la mitad de éstos me los pagó en su tiempo la casa editorial, el resto ha sido trabajo gratuito. ¿Algún subsidio? ¡Nunca en la vida!

3. Aplaudo que AMLO los haga lloriquear como cocodrilos por no tener verguenza, pero también que ellos obliguen a AMLO a amarrarse los pantalones porque los ha tenido muy caídos. ¿Cómo es ese argumento de que los grandes políticos y empresarios tienen la libertad y los derechos de todos los ciudadanos que nunca han explotado, nunca han saqueado ni tampoco han acumulado riquezas? Al contrario, pienso que deberían estar todos ellos en prisión y devolver todas sus riquezas acumuladas. ¿Si por su culpa hay más enfermedades, carencia de suficientes hospitales y escuelas no bien atendidas, son iguales a nosotros?

4. Los expresidentes Calderón y su esposa, el Fox y la “Martita”, el Peña y su gabinete, no pueden tener los mismos derechos que los demás. Deberían estar encerrados en la cárcel o en su casita sin chistar palabra alguna y jugando con el perrito. Opinan los mexicanos: ¿Cómo carajos –incluso el presidente- dicen que somos iguales si no hemos asesinado a nadie ni saqueado al país, tal como casi todos los grandes políticos y empresarios lo han hecho? Lo que sucede es que el gobierno de López Obrador está penetrado por los derechistas servidores de los ricos, que andan disfrazados con piel de oveja. Pero los críticos a la izquierda de AMLO, vigilamos.

5. Si el asesino expresidente Calderón estuvo a punto de registrar –por un pelito- su partido y de conseguir para su banda mafiosa millonarios subsidios y diputaciones, ¿cuántos altos políticos y empresarios –que deberían estar en la cárcel- siguen haciendo negocios y cobrando sin que el pueblo sepa? Apuntan por ahí que las águilas no atrapan ratones. En México llenan las cárceles de ratones y las águilas se unen para seguir saqueando al país, así como para continuar subsidiando a los chayoteros medios de información y a sus intelectuales enriquecidos. Espero que AMLO no nos siga igualando en derechos con quienes lo perdieron saqueando y dañando al país. (18/IX/20)

