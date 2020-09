Expresidentes, sean ladrones y asesinos, lo que importa es: no van a prisión; apoyen y sin líos

Pedro Echeverría V.

1. Mario Delgado, el jefe diputado, incondicional de AMLO y Ebrard y recomendado futuro presidente del partido Morena, declaró esta perla: “Su grupo parlamentario tomó la decisión de no presentar la solicitud de consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, pues apoyarán la propuesta que hizo el presidente, Andrés Manuel López Obrador y la solicitud ciudadana. El grupo parlamentario de Morena no va a presentar la solicitud de consulta porque vamos a apoyar la del presidente; evitar que se politice y se trate de un tema ciudadano; por lo que si Morena y sus aliados hicieran la solicitud de consulta se le daría un matiz político.

2. El presidente López Obrador ha declarado mil veces que lo pasado olvidarlo para dedicarse al presente. Declaró a la semana de haber tomado posesión del gobierno que haría un consulta nacional para castigar o no a los expresidentes y que votaría por el no. A los casi dos años, presionado por recolecta de dos millones de firmas para pedir castigo a los Ex, decidió adelantarse unos días para aplastar a los más de dos millones de firmas. Presenta un documento muy tramposo para salvar –a como dé lugar- el castigo a los Ex. Si tuviéramos un pueblo consciente de toda la miseria y hambre que ha sufrido por todos los funestos gobiernos ya hubiese salido a la calle a protestar.

3. Sabiendo, estando consciente, que López Obrador es un convencido socialdemócrata reformista y electoralista; que no lucha contra el capitalismo, la explotación y la desigualdad, sino sólo por una reforma anticorrupción y los malos, he buscado fundamentar en los últimos 20 años mi apoyo crítico a sus luchas y hoy a su gobierno. Nunca he pertenecido a ningún partido electoral ni nunca he votado; pero en más de 44 años de articulista, en una docena de periódico impresos, así como hoy en internet, he escrito más de seis mil artículos izquierdistas publicados. Y dado que apoyo y soy crítico, no puede dejar pasar –no errores sino entreguismo- que se manifiesta en el lópezobradorismo.

4. Es otro golpe brutal -contra los que recogieron con sacrificios más de dos millones de firmas- el documento sobre el castigo a la Ex. presentado por AMLO y Delgado después del que ellos mismos propinaron contra Noroña y el PT. Además se espera una imposición de Delgado en la Presidencia de Morena. Creo que la derecha reaccionaría, conservadora, (enemiga histórica de todos los pueblos del mundo) no se levantará pronto, pero con este entreguismo, con este circo, maroma y teatro que se desarrolla en la cúpula del poder lópezobradorista, la población volverá a pensar que todos los políticos son iguales, cortados con la misma tijera, y la lucha de clases un día, ¿entre 50 años? estallará para que el pueblo recupere su vida. (16/IX/20)

