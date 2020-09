Entreguistas del gobierno piden perdón para los expresidentes ladrones y asesinos sin devolver nada

Pedro Echeverría V.

1. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de ley de amnistía para los ex presidentes, desde Salinas de Gortari a Peña Nieto, pero acotó que la propuesta sólo tiene como fin que la ciudadanía decida en una consulta si se les perdonan sus probables delitos; en caso de que no sea así, retiraría el proyecto, pero ya habría una opinión colectiva. Por el lado que se vea: el gobierno busca perdonar todo y lo peor son las maniobras legaloides para engañar al pueblo.

2. ¡Qué país y qué pueblo tan jodido, con gobiernos entreguistas que alientan robos y saqueos para luego perdonarlos! Habría que gritar: “delincuentes de todo el mundo vengan a México, todavía hay plazas para hacer negocios y desfalcar sin que sufran castigo alguno”. Incluso los expresidentes de México –jefes reconocidos de la mafia- ya han sido perdonados; sólo esperan que se les entregue el certificado de buen comportamiento y se les haga homenaje.

3. ¿Cómo responde el pueblo? Éste, siempre presente en los discursos demagógicos de funcionarios y políticos, no sabe nada ni le interesa. Sólo está consciente que debe trabajar o conseguir para comer junto a su familia. Sabe bien y ahora lo confirma, “que perro no come perro”, es decir, entre gobernantes y empresarios no hay balazos sino solamente abrazos. Pero las cárceles siguen abiertas y llenas con pobres y miserables que se robaron una cartera o un pan para comer.

4. Con ese paso de perdona-delincuentes, ya los expresidentes pueden brindar muchos aplausos a López Obrador y, de ser posible, el apoyo de todas sus bandas de mafiosos. El gobierno saldrá adelante, pero como un gobierno burgués-capitalista más. Parece que la llamada “cuarta transformación” terminará tan frustrada como la Independencia, la Reforma y la Revolución, todas en beneficio de la burguesía y para prolongar los siglos de opresión y miseria. (15/IX/20)

