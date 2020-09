Carrera de 10 mil metros, con apuestas divididas, entre “la mafia del poder” y AMLO solitario

Pedro Echeverría V.

1. Me imagino una larga carrera de 10 mil metros planos entre los más poderosos políticos y millonarios mafiosos bien entrenados, y el presidente AMLO que se considera asimismo, muy capaz de derrotar a cualquiera. No apuesto, pero por lo que veo y pienso, eso que se conoce como “mafia del poder”, usando todas sus experiencias y dinero, logrará mediatizar –con todo tipo de trampas y amenazas- el liderazgo de AMLO. Abandonado el camino del “golpe de Estado”, ahora la mafia pasará a negociar todo, bajando “palabras y ofensas”.

2. La mafia del poder (MP) posee un programa y una experiencia de siglos. No tiene nada que aprender porque durante generaciones –sus abuelos y padres- han recibido grandes enseñanzas para aplicar en todos los campos. Precisamente por eso le llaman “mafia”, porque su unidad de acción para acumular riquezas después de despojar a individuos y países, les ha permitido dominar en el mundo. No solo es la mafia mexicana la que actúa así, lo seguro es que existan en todos los países. ¿Se olvida a la italiana y la yanqui?

3. Son poquitos los países donde las mafias han sido debilitadas al no poder realizar los enormes negocios que hacían. En la mayoría de países las mafias económicas y políticas son una sola, tal como sucedió en México hasta 2019, antes que el presidente actual López Obrador tuviera como tarea principal combatirlas. Por ello me he puesto a investigar quién va adelante en estos momentos y quién parece que ganará: ¿Podrá el gobierno de AMLO solitario ganarle a la poderosa mafia de políticos y empresarios?

4. He observado la carrera de “La mafia” y AMLO desde principio de siglo, pero la que más interesa es la de los últimos dos años en la que AMLO se inició muy fuerte, pero después de seis meses bajó el ritmo: no acabó con el robo de combustible; no logró bajar salarios al INE, a jueces y a muchos más que siguen privilegiados; se le rebelan muchos gobernadores; su fiscal general actúa como tortuga; dejó a la deriva al partido que fundó; siguen libres muchos de “cuello blanco” que evidente deben estar en prisión.

5. Aunque la mafia mexicana es grande y poderosa, López Obrador corre solito confiando en que él no necesita ayuda. Comenzó bien la carrera, pero ahora –aunque lance muchas acusaciones con pruebas, pero sin castigo- lo están rebasando. Lo amenazan con prohibirle “Las mañaneras”, sobre todo algunas palabras como “conservadores, ladrones, asesinos que son muy ofensivas”. Yo a ellos les llamo “hijos o hijas de puma”(no del simbólico puma de la UNAM) por su elegante porte para arrebatar las cosas y hasta asesinar.

6. La realidad es que “La mafia” sólo pelea por dinero y poder. Si AMLO repartiera entre gobernadores y dirigentes de partido los millonarios subsidios que posee como presidente; así como los privilegios que tenían los empresarios, fácil podría gobernar en paz, incluso con muchos aplausos. Eso y nada más es lo que se busca negociar para que todos estén contentos. Sin embargo no se podrá hablar más de “cuarta transformación” porque todo sería exactamente igual, desaparecerían inclusive las promesas y la demagogia. (11/IX/20)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26