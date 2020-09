Los partidos políticos en México han sido magníficos negocios eco/políticos de sus dirigentes

Pedro Echeverría V.

1. Antes se pensaba que los políticos sólo estaban en el “candelero” para obtener prestigio y dinero; ahora se puede decir que dado que todos salen absolutamente desprestigiados por trampas, saqueos y robos, puede decirse sin equivocación que ocupan cargos para obtener gigantescos salarios y de paso hacer buenos negocios. Por ello, sin ideales y cultura política, todos quieren organizar partidos porque es una seguridad para hacerse rico y tener poder. ¿Qué pasaría si les cortan los subsidios y los salarios? Mandarían al diablo la política y la idea de partido.

2. A raíz de que el partido “México Libre”, del súper corrupto y asesino Calderón no recibió la aprobación del Instituto electoral, entre los llamados “intelectuales”: Castañeda. Aguilar Camín, Zukermann, defensores de la mafia neoliberal, se dijo que el presidente López Obrador dio la orden por venganza, abundando de que México deberían aceptarse más partidos de los ocho existentes. Diría que haya 20 o 30 partidos, con la única condición: “que no reciban dinero público ni de particulares ni salarios gigantescos del erario, sino de cuotas de afiliados”.

3. Entonces los políticos serán los más conscientes y entregados luchadores sociales. Nosotros en los años 60 y 70 –antes que existiera el circo electoral- los 100 o 200 militantes de cada organización, tuvimos que aportar mensualmente para la publicación de nuestros volantes y periódicos, así como sacar de nuestra bolsa el dinero de los pasajes y comida en nuestros viajes en la República de propaganda y construcción de círculos de estudio y discusión. ¡Cuándo sufríamos para obtener el dinero para una fianza de un compañero preso!

4. Los partidos no son partes, sino agrupaciones humanas que persiguen rumbo, acompañamiento, objetivos de una sociedad. No todas las agrupaciones políticas se han dado el nombre de partidos, pero sin duda todas las organizaciones que han luchado y se han enfrentado, pudieron llamarse partidos, Ejemplo: insurgentes y realistas en la Independencia; liberales y conservadores (1856/76); revolucionarios (los Flores Magón y Madero) y porfiristas. Concluida la revolución de 1910-17, puede hablarse de “herederos de la revolución y reaccionarios; de izquierda y derecha a partir de la Francia de 1789.

5. Aunque ya se hablaba de partidos (como el partido Liberal Mexicano) en los hechos el primer partido electoral fue el PRI (partido de gobierno) que nació en 1929 y que sólo fue confrontado por la “Guerra Cristera” o “Cristiada”. En 1939, para oponerse al gobierno reformista de Cárdenas del PRI, nació el PAN con el apoyo total de los empresarios, los hacendados y el clero.; luego se fundaría el PPS y el PARM que serían modelo político de estar colgados de la ubre del Estado. Sin embargo el gobierno se encargó de subsidiar a los tres y luego a unos 15 siguientes.

6. Hoy la derecha, los medios de información, la mayoría de los políticos, no hablan más de clases sociales y obviamente prohíben hablar de lucha de clases. Dicen que son términos muy desgastados y que ya no existen. Prefieren hablar de chismes personales, de confrontaciones entre políticos para esconder que no es un problema entre ricos y pobres, entre explotadores y explotados, en acumuladores de riquezas y miserables y hambrientos. Quieren acabar con la corrupción ignorando o silenciando que sólo es parte del capitalismo. Los expresidentes de México no fueron malos; fueron unos malditos burgueses que por naturaleza odiaban a los trabajadores. (9/IX/20)

