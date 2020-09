Fuerte repudio contra INE, violento rechazo a Calderón y partido, ¿Maniobra INE para salvarse?

Pedro Echeverría V.

1. Casi nunca se sabe de reuniones de políticos para acuerdos clandestinos. Todos ellos son rufianes que actúan en la clandestinidad para que el pueblo sólo se entere cuando han pasado días, meses o años. El colmo del bandidaje y corrupción es que han creado leyes con algunos años de vigencia para frenar investigar o castigar. La política y sus leyes han sido acomodadas por los puros capitalistas para ver al pueblo la cara de idiotas babeando. En resumen: No se sabe por qué el presidente AMLO tronó al PT y Noroña para entregar poder legislativo al PRI. Sí sabemos por qué se repudia al INE y a Felipe Calderón. No conocimos la comunicación de AMLO con el INE para rechazar el registro del partido de Calderón. No sé cómo se salvará el INE de las manifestaciones de repudio.

2. Meterse en los chismes de grupos y personales en política es perder el tiempo; lo que sí necesitamos son argumentos para despertar e impulsar a los trabajadores a protestar en las calles, los campos y las universidades. Parece que este fin del año 20 y principios del 21 –por falta de trabajo y dinero- pueden surgir mil protestas. Parece que AMLO ha logrado aminorar las amenazas de golpe de Estado, pero siguen muy presente entre los calderonistas, la derecha extrema y algunos poderosos empresarios. AMLO, conociendo bien a Morena, parece que no lo necesita como partido; está convencido de que él puede solito. Pensé erróneamente que le interesaba un poquito Morena, pero lo que se ve es que indirectamente sólo esté bajo sus órdenes. Quizá influya para colocar al más incondicional.

3. Si en la ciudad de México es casi imposible que resucite una Morena de lucha, crítico, independiente, que se atreva a confrontar las posiciones de derecha, empresariales y clericales, en los 31 estados es más que imposible. ¿Qué puede esperarse de Morena y su gobierno si permitió que cientos de sus legisladores, diputados, votaran por el PRI, el partido que junto al PAN, han saqueado y asesinado al pueblo? Es el ejemplo más vergonzoso de manipulación política y signo de esclavitud ideológica. Según he visto estos últimos dos días sólo hay candidatos seguidores –exactamente como el viejo PRI y PAN- dispuestos a obedecer a López Obrador. Parece que Gibrán –el menos tonto- tiene cierta cultura e inteligencia, aunque su juventud dice que carece de experiencia.

4. La CNTE -la única organización magisterial nacional con conciencia- en estos dos años ha realizado en su local sindical de la CDMX, más de 10 asambleas y más de 10 conferencias de educación política; así como unas 10 manifestaciones combativas en las calles. Sería bueno preguntar: ¿cuántas manifestaciones de descontento ha celebrado Morena en la CDMX y en los principales de estados del país? Ninguna marcha con demandas de solución de necesidades del pueblo. ¿Por qué? Porque el partido ha estado muerto y sólo se esperaba su entierro definitivo por una gran irresponsabilidad de AMLO y de su dirigencia. En lugar de estar realizando de manera permanente asambleas, conferencias, círculos de análisis políticos, marchas de protesta para afiliar a más gente, se duerme maravillosamente la siesta. (7/IX/20)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26