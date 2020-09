Las mañaneras hartaron y las investigaciones de Anabel Hernández, Ana Lilia Pérez, Lidia Cacho, a un lado

Pedro Echeverría V.

1. Anabel Hernández, Ana Lilia Pérez, Lidia Cacho, son tres investigadoras extremadamente valientes y destacadas, así como otros valiosos investigadores cuyos nombres se me ha escapado. Todos ellos durante años han trabajado duro, con mucha pasión –la mayoría de las veces sin presupuesto y poniendo en alto riesgo sus vidas y las de sus familiares- que han escrito libros, buen número de artículos e impartido decenas de entrevistas. Los gobernantes en vez de hacerles caso, hacen como que no escuchan, no ven; hasta parecen zurrarse de miedo por todo lo que denuncian. ¿Les vale un carajo a los gobiernos publicaciones que no controla? Algunos de ellos han tenido la urgente necesidad del autoexilio para salvar sus vidas.

2. He escuchado casi todas las “mañaneras” y en los primeros meses me parecieron magníficas y aplaudibles; pero en los últimos meses, después de esperar que las denuncias del presidente López Obrador explicando con detalle –con los nombres de los desfalcadores- cómo se ha saqueado con miles de millones de pesos el erario público- esperando se castiguen con cárcel a por lo menos 200 personajes políticos y empresarios que la merecen y nada de nada; entonces me ha parecido una demagogia vil. Mejor no decir nada si, por el contrario, se quiere perdonar y aliarse a todos los políticos y empresarios pensando –como desde hace muchos siglos- que la cárcel o la muerte es solamente para los pobres y miserables.

3. El INE, los jueces, en relaciones exteriores y muchos lados más, los altos funcionarios siguen cobrando mucho más que el presidente; el fiscal general –apoyando al presidente- tiene trancado la justicia mientras otros gozan sus millones robados en países extranjeros; se dijo en la semana de la toma de posesión que se haría una consulta para juzgar a los expresidente; se ha retrasado dos años y AMLO repite que votará en contra de juzgarlos. El llamado “huachicol” o robo de gasolina continúa y así 50 cosas más, además del entreguismo al PAN y el PRI para seguir hablando de respeto y democracia. Lo peor es que los directivos de Morena no se cansan de repetir a López Obrador y de obedecer como soldados todas sus órdenes.

4. Pienso que esa política de AMLO de no perseguir a nadie y perdonar a todos los que hace meses eran “la mafia del poder”, le va a salir muy bien a López Obrador, pero no a México. Las escaleras sólo se barrerán de arribita para hablar de cambios para que nada importante cambie realmente. El sistema capitalista puede permitir que se barran las calles, se reparen los baches y se limpien los ventanales para que la ciudad se vea más bonita. Pero nunca permitirá la lucha contra la explotación, contra la desigualdad, contra el capitalismo, que permite el saqueo y profundiza la pobreza y miseria del 80 por ciento de la población. Por eso las investigaciones independientes que pueden cambiar la realidad no se oyen ni se ven. (3/IX/20)

