Avanza el Golpe contra AMLO y él no ve ni oye. Ignora la lucha de clases por su ilusa religiosidad

Pedro Echeverría V.

1. Lo que se ve –por los movimientos- es que en caso de un Golpe de Estado contra el presidente López Obrador, los que los encabezarían con ideas y planeación, serían Calderón, Salinas, cinco o diez dirigentes empresariales y dueños de los medios de información; pero en segunda línea estarían los del INE y algunos de los más altos funcionarios de la Suprema Corte. Los aplausos más fuertes serían del PRI, PAN, PRD, de los sectores más derechistas del país, así como de las iglesias. ¿Y el pueblo que trabaja? No le va ni le viene porque ellos desde niños crecieron sobre el trabajo, y “la política es de políticos ladrones y asesinos”. Algunos lópezobradoristas tendrían que esconderse o entregarse.

2. El pueblo que trabaja, que produce la riqueza nacional, es un sabio en su empleo, pero profundamente ignorante en política. Las revoluciones y los golpes de Estado los han hecho líderes de las clases medias y burguesas, por ello son siempre los que se han quedado con el poder. En México somos 130 millones, pero cuando más, participa en la política de partidos y gobierno medio millón; lo demás es acarreo. En cada plaza de la República hacen política unos cuantos: ¿100?, los demás corresponden al acarreo. Ver en un mitin a mil, cinco mil o 10 mil nunca ha sido “el pueblo que apoya”, suelen ser los mismos que le divierten estos actos.

3. Ningún movimiento triunfa y permanece porque la conciencia social de lucha está siempre por los suelos. La política ha sido degradada con luchas personales de búsqueda de poder y dinero. En ello insisten de manera permanente todos los medios de información; es lo que se llama “pan y circo”, chismorreo, darle gusto haciendo más grande la ignorancia de la gente. Los medios de información obtienen millonadas de pesos difundiendo esos chismes. Nunca se analiza o se concluye que todo es producto social, de la división de clases, de la desigualdad. Preferimos dar la idea de que son asuntos individuales, de enfrentamiento, que analizas a fondo.

4. En México nadie habla de propiedad privada, de personajes que han acumulado gigantescas riquezas por explotación y negocios o de los miles de millones de seres humanos que son explotados. Se condena a las cinco Presidencias anteriores pero no se dice que han sido capitalistas, que han aplicado la política de clase que defiende siempre el capital. AMLO dice que el enemigo principal es la corrupción pero nunca ha dicho que ésta el parte del capitalismo, de la desigualdad lacerante entre ricos y miserables. Dar una lista de 100 corruptos no es combatir la desigualdad; es simplemente recordarles que deben agruparse para dar un golpe de Estado,

5. López Obrador no debe hacer ilusiones religiosas de que en caso de un Golpe de Estado el pueblo saldrá a la calles a defenderlo; no debe hacer ilusiones de que las leyes que cree serán respetadas más de 10 días. ¿Qué le parece la orden de cambiarlas por decreto regresando a las anteriores? Si AMLO no entiende que la historia de la política es una historia de fuerza, pues debería comenzar estudiando el abecedario. Como se dice en el pueblo: “o se amarra bien los pantalones o de plano se los deja caer”. La realidad es que no es un problema de pantalones sino de inteligencia y de conocimientos de historia política. (24/VIII/20)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

