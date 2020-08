Morena, para no ser can siguiendo al Presidente, como fueron PRI-PAN, Taibo único independiente

Pedro Echeverría V.

1. No votaría ni nunca lo he hecho en comicios alguno, pero llevo más de 50 años opinando. Nunca he pertenecido a partido electoral alguno, pero he sido un observador activo en muchas asambleas y congresos, en batallas de trabajadores, de la izquierda y centro-izquierda. Por ello, ante la elección del principal dirigente del partido Morena –organismo creado por el actual presidente de la República, López Obrador- propongo que para que este partido (Morena) no sea como los partidos del PRI (desde 1929), o el PAN en sus dos sexenios (2000-2012): simples subordinados que marchan obedeciendo o repitiendo las órdenes del “señor Presidente”, propongo que Paco Taibo sea el elegido por su historia política, 10 veces más rica e independiente que ninguno.

2. El presidente López Obrador ha declarado cientos de veces que él es “representante del pueblo” y no de un partido político; que Morena debe ser independiente; pero obviamente sabe AMLO que todos los conocidos precandidatos de Morena y funcionarios de gobierno son absolutamente subordinados a él, tal como ha sido la política en México y en la mayoría de los países sin conciencia social. Paco era un chavo en las luchas de 1968, pero lo conocí a fines de los setenta en grupo investigación obrera y tratándolo luego metido en las mismas tareas. Morena necesita un dirigente que sepa hablar, polemizar y mentarle la madre a los políticos burgueses que se lo merezcan; pero además sabe organizar centros de estudio, lectura y cuadros políticos.

3. En los últimos años he visto a nefastos empresarios y políticos, incluso de Morena, tener miedo al “izquierdista” Paco Taibo que hace llamados al pueblo a abrir los ojos y oídos para defenderse. Lo “encarcelaron” en el Fondo de Cultura Económica (FCE) porque es un lugar cómodo para la burocracia donde lo que se haga no tiene trascendencia; es como “chupar hueso” para entretenerse. Pero, si como se comenta, el INE o el TRIFE van a escoger entre subordinados sin ideas, pues lo seguro es que lo harán por el más tontito para seguir con la tradición de PRI y PAN, de ser un subordinado tras su presidente. Miles me repetirían: es mejor vivir en paz entre gente que no piensa, que agitar las aguas sobre todo en tiempo de huracanes que nos amenazan.

4. Lo más urgente en Morena es lanzar la iniciativa de crear 10 círculos de análisis y estudios en cada estado; es lo más importante y, en ese proceso, iniciar la erradicación del oportunismo y de todos aquellos que sólo piensan en el poder y el dinero. ¿En dónde quedó aquel discurso de que “no interesa el poder sino sólo servir”? Morena sin conciencia y sin una fuerte lucha interna contra el oportunismo, en corto tiempo puede llegar a ser el nuevo PRIAN. Morena tiene la obligación de vigilar al gobierno de López Obrador y ser el primero en señalarle sus errores y peligros. Necesitamos un partido de “nuevo tipo”, al servicio directo de la clase pobre, radicalmente diferente. La crítica será, aunque se diga lo contrario, el mejor apoyo al partido Morena. (23/VIII/20)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26