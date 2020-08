Blandenguería de pueblo y AMLO permite el despojo del INE y partidos corruptos al presupuesto

Pedro Echeverría V.

1. Las leyes hechas por la burguesía sólo benefician a ella misma y a los robots que la cuidan. Todos los gobiernos de México para ser reconocidos y consolidarse acuden a la repartición de contratos, negocios y dinero entre sus compinches de la clase dominante. Los gobiernos del PRI, más tarde los del PAN y PRD, repartieron privilegios como estrategia política, particularmente desde 1982 en el gobierno de De la Madrid-Salinas. El presidente López Obrador (AMLO) no se ha cansado de proclamar que es distinto y ha dado algunas muestras; sin embargo por ser extremadamente blando o siguiendo alguna religión, está permitiendo que muchas cosas sigan igual que antes. Sobre todo el tramposo respeto de leyes burguesas absolutamente contrarias al pueblo.

2. Antes de 1977 sólo estaban colgados de los dineros públicos PRI, PAN, PPS y PARM; a partir de entonces –por oferta de mucho dinero y privilegios del gobierno de López Portillo- se organizaron decenas de partidos políticos y otras organizaciones buscando ser partidos. Los políticos –con escasa clientela siempre- se montaron en sus cargos de altos salarios, en sus locales, en aviones y la creación de comisiones bien pagadas. Organizar un partido fue siempre un gran negocio, sobre todo que garantiza de pasada una diputación, senaduría, gubernatura, cargo municipal o dirigencia, todos ellos aunados a muchos negocios. Desde entonces los partidos y los políticos no tienen “llenadera”, mucho menos vergüenza al brincar de uno a otro de ideología opuesta.

3. En el pueblo estamos muy jodidos, muy sumisos, mucho más al aceptar ese cabroncísimo despojo de más de siete mil millones de pesos que se entregarán a corruptísimo INE para luego dar a los partidos cinco mil millones. Morena, al arrasar en 2018 no sólo ganó la Presidencia sino además cinco gubernaturas de nueve en juego, la jefatura de la CDMX y 252 presidencias municipales, por ello se lleva la mayor cantidad de dinero para partidos. El Partido del Trabajo (PT) recibiría 31 % más, pasando de 236 a 343 millones de pesos. El resto de los partidos será casi igual que el de 2018: Acción Nacional (PAN) pasará de 827 a 850 millones de pesos; Movimiento Ciudadano pasa de 341 a 361 millones y el Partido Verde Ecologista (PVEM) tendrá sólo seis millones más de los 368 que obtuvo este año.

4. Están registrados siete partidos pero se anuncian otros que tienen el mismo objetivo. Recibir muchos millones de pesos del gobierno para hacerse ricos y obtener cargos que les permitirán cobrar insultantes salarios mensuales; muy cerca de 100 mil pesos, mientras el salario del trabajador se ubica en cuatro mil pesos al mes. Recuerdo a mi humildísimo y bondadoso vecino de la colonia que me decía: “Pedro, no tengo trabajo; voy todas las mañanas a visitar algunas escuelas llevándoles un pequeño obsequio, así lograr en la escuela una foto de labor social, para hacer la solicitud en el PRI (o el Verde) para ver si me dan una diputación que desempeñaré –tú me conoces- con sabiduría y honestidad”. Nunca lo logró; consiguió un modesto trabajo y siguió escribiendo sus poemas. (16/VIII/20)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26