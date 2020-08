Anabel Hdez., investigadora, periodista y escritora, debe sustituir como fiscal al ineficaz Gertz

Pedro Echeverría V.

1. Anabel Hernández es la investigadora más sabia de México en asuntos de la delincuencia total, es decir, en delincuentes de “cuello blanco” y en delincuentes comunes. Lleva por lo menos 20 años realizando entrevistas a los delincuentes y sus aliados, así como dando ella misma entrevistas en radio, televisión, prensa e Internet. Cuenta con cientos de artículos publicados, ha escrito por lo menos 10 libros muy vendidos en el país y el extranjero sobre la clase política, la empresarial y la delincuencia propiamente dicha.

2. No existe en México nadie (funcionario, periodista o escritor) que conozca tan siquiera la mitad de lo que ella ha investigado de manera directa. Vive ahora en el exilio (en Italia) porque en México ha sufrido decenas de amenazas mereciendo incluso vigilancia policiaca personal. En el país –a partir del inicio del gobierno de Felipe Calderón en 2012- se desató la guerra entre gobierno y narco. Calderón se alió y fortaleció a un sector (el de Sinaloa) para combatir a otro sector. Al final de su gobierno habían sido asesinados y desaparecidos alrededor de 300 mil.

3. En el gobierno de López Obrador, el fiscal general de México es Alejandro Gertz Manero, que se sabe en todo México que tiene atoradas casi un millar de demandas o quejas que no tramita ni le da salidas. Se dice dos cosas: a) que muchas de las demandas son contra sus amigos de la mafia abogadil, y b) que el mismo presidente le ordena “que espere para evitar que se agranden los problemas”. No debe olvidarse que el mismo presidente López Obrador ha repetido cien veces que “votaría contra el castigo a los expresidentes”.

4. Por “angas o por mangas”, por lo que sea, Gertz debe dejar el cargo de fiscal nacional y éste debe ser entregado a Anabel Hernández que es la investigadora que por muchísimo conoce más en el país. Yo no sé si Anabel es abogada o no, pero para mí sería una de las “mamadas” burocráticas que se usan en México para otorgar un “responsabilidad”. Supongo que en muchos países esto de los “títulos” académicos ya no tiene o nunca han tenido importancia; lo que ha valido es la demostración práctica de los conocimientos.

5. ¿Cómo carajos seguir evaluando a los profesionistas por su título académico cuando se ha demostrado en el mundo que éste no garantiza conocimientos (muchísimo menos honestidad) dado que sólo sirve al 99 por ciento de las personas para colgar en la pared de su casa o conseguir un empleo más o menos? Me parece que se pierde la identidad y hasta parece vergonzoso, cuando en vez del nombre o hasta apodo, se pone el título o sobrenombre de “licenciado”, “doctor”, “maestro”, “profesor” para dar categoría de distinción.

6. Anabel –sin conocer si posee algún título universitario- es el modelo de sabia en un campo específico (en este caso la delincuencia) y si López Obrador ha fijado casi como objetivo único acabar con la delincuencia de los funcionarios del Estado y su asociación con la delincuencia común, pues la investigadora Anabel debe ser su fiscal nacional con un poderoso equipo de trabajo. Pienso que Gertz es el gran amigo de los Fernández de Cevallos, de los Cuello Trejo y un centenar de abogados súper corruptos que deben desaparecer por trinqueteros. (11/VIII/20)

