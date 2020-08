La corrupción es parte del capitalismo; porque éste es explotación, robo, guerra, opresión imperial

1. Los empresarios mexicanos, los partidos de derecha, siguen desesperados armando ideas para derrocar, exigiendo su renuncia, al presidente López Obrador (AMLO) Éste se siente muy firme y confiado por la enorme cantidad de votos que lo impulsó a la Presidencia; sin embargo desde que se inició 2020 no ha dejado de sufrir fuertes acosos de sus enemigos, que él llama “contendientes” por no querer ofenderlos. Sin embargo no son simples contendientes electorales sino los derechistas, conservadores, pro-EEUU, de carne y hueso dispuestos a todo para mandarlo al carajo. ¿Cómo permitir que un presidente los obligue a pagar impuestos, a amenazarlos por sus robos y asesinatos, a reducirles sus negocios? No les había pasado en 100 años, por ello su gran misión es quitarlo de la Presidencia.

2. El presidente AMLO puso en práctica al iniciar su gobierno, realizar un informe de dos horas cada mañana de lunes a viernes con la presencia de unos 50 reporteros. Ya van más de 250 sesiones haciendo cada día más grande el odio de todos los derechistas que exigen su desaparición por ser “muy ofensivo” contra los gobiernos y empresarios de sexenios pasados. AMLO ha sido calumniado como “comunista” sin serlo. “Jamás ha combatido el capitalismo, a la burguesía, la explotación. Se ha dedicado a repetir que el único enemigo es la corrupción y que de acabarse ésta llegaría la justicia. Debe saber que la corrupción sólo puede desaparecer con el capitalismo; que corrupción no significa igualdad ni desaparición de la explotación y la miseria. Hay algunos países donde la corrupción es mínima y la desigualdad es gigantesca.

3. Me han dicho: Pedro, por favor, entiende: no puedes pasarte la vida insultando al capitalismo, a la desigualdad, a los gobiernos. No bastan las palabras, no sirven de nada; si no haces conciencia que el capitalismo lo controla todo: la gran propiedad, los bancos, los medios de información, la familia, las leyes, la religión y todo. Nada se puede hacer sin el dominio capitalista; la excepción es luchar de veras contra él. No olvides que hay quienes dicen triunfalmente que lo más importante es la escuela sin pensar que allí el capitalismo impone planes, programas, asignaturas, se tienen profesores obedientes y autoritarios. Te puedo asegurar, sin duda, que la familia, la religión y la escuela, forman de manera total el pensamiento, la mente, la ideología de todos los seres humanos.

4. ¿Y qué es la ideología? Pues es el conjunto de ideas que te mueven, es el pensamiento que te lleva a hacer cosas: desde qué comes, hacia dónde vas, si estudias, si rezas o no, cómo vistes, cuáles son tus deseos y ambiciones. Todo eso lo aprendes en la familia o en la sociedad. Las ideologías no son malas o buenas; sólo duermen si no las practicas. El problema es cuando haces uso de ellas. Por ejemplo: ¿Cuál es tu origen económico, social; cómo te enseñaron a ver, a tratar, a los demás seres humanos? ¿Ves a los seres humanos como tus competidores, inferiores, superiores o iguales a ti? Todo lo que hagas o pienses tiene que ver con la ideología que se mueve en tu cerebro, en tu cabeza. De allí viene si eres individualista, egoísta, cooperativo y comunitario.

5. Todos los países del mundo pertenecen al sistema capitalista y sus habitantes han sido educados conforme a él. Muchas de esas naciones tienen miles de años de antigüedad y otras apenas están arribando al sistema, por ello mantienen diferentes grados de desarrollo y distintas formas de aplicación; pero todas son capitalistas porque dominan los poseedores de enormes riquezas que someten a la enorme mayoría de pobres y miserables. Los EEUU, por ejemplo, nacieron de países con alto grado de capitalismo y se convirtieron pronto en los amos del mundo. México –con miles de años de antigüedad- nació de países con mayor atraso económico, con cultura diferente, siendo su desarrollo muy dependiente, de lento capitalismo.

6. “La trinidad sombría” (el capital, el gobierno y el clero) que combatió el anarquista Flores Magón de 1900 a 1922 no ha cambiado, por el contrario se ha multiplicado. El capital se hizo mucho más grande y poderoso; los gobiernos se sometieron totalmente al capital imperial y el clero se ha extendido en miles de religiones que han perseguido a sus críticos oposicionistas. Recuerdo que el campesino Emiliano Zapata dijo que la escuela ha profundizado la desigualdad de clases sociales, reafirmando los privilegios de las minorías. ¿Es la escuela capitalista una ilusión, un embudo, un colador, donde sólo pasan los beneficiados por el propio sistema? En México el analfabetismo bajó de 90 a 30 por ciento, pero ser alfabeto no representó un salto importante.

7. Capitalismo –como sistema antihumano- fue combatido por el anarquista Flores Magón y el campesino Zapata. Los dos fueron asesinados por sus enemigos los presidentes Venustiano Carranza a Zapata en 1919 y Álvaro Obregón a Flores Magón en 1922. Ambos asesinatos de esos héroes de los miserables, han buscado silenciarse porque sus ejecutores eran presidentes de la República en funciones; pero más adelante ellos mismos fueron los asesinados: uno en 1920 y Obregón ocho años después por un fanático católico; eran aquellos tiempos que el capitalismo se adornaba presentándose tal es. Ésta es su ideología, misma que la derecha conservadora busca esconder que de ninguna manera es simple corrupción, sino capitalismo caliente y rampante. (19/VIII/20)

