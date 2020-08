¡Ánimo!: Toledo denuncia proyecto capitalista en el campo y llama a AMLO a amarrarse los calzones

Pedro Echeverría V.

1. Si el secretario de Medio Ambiente y Recursos (Semarnat), Víctor Toledo y el sub Víctor Hernández se van del gabinete, porque no le hagan caso a sus clarísimos planteamientos críticos, no sé si los valiosos Taibo, Noroña, Bartra, y otros más, queden en silencio sin defender sus ideales. De lo que estoy seguro es que en el gabinete de López Obrador dominan los derechistas y exfuncionarios del PRI, PAN, PRD y que la izquierda es casi inexistente; más si ha habido una feroz oposición a crear círculos o seminarios de educación política/ideológica que tanto necesita Morena.

2. Igual que siempre: mientras empresarios, PAN, PRI, PRD, poniendo a su servicio los medios de información, atosigan, llenan las cabezas de 130 millones de mexicanos con basura, novelas, futbol, concursos, religión, propaganda; nuestra casi invisible izquierda –como parte consciente- no hace nada para sacar de la feroz ignorancia ideológica a los trabajadores. Por falta de una poderosa izquierda capaz y numerosa, las luchas de los trabajadores no se han consolidado para derrotar a sus explotadores, los empresarios.

3. ¿Creen acaso que Villalobos Arámbula, el secretario de agricultura, está instrumentado un programa de agricultura moderno para producir en grande para el pueblo? No, nada de eso: su proyecto es la gran agricultura comercial con el apoyo del empresario Romo (consejero estrella de AMLO) y la plena confianza del presidente. ¿Creen acaso que los empresarios van a poner en práctica otra proyecto que no sea el suyo y de sus compañeros, cuyo único objetivo es ganar dinero en grande?

4. Villalobos, desde que fue integrado al gabinete recibió enormes repudios del ala de centro izquierda, pero allí lo pusieron para demostrar “pluralidad”. Hoy como derecha se ha fortalecido y no dudo que reciba el apoyo de otros sectores conservadores. Han metido a AMLO en gran problema: a) agricultura para producir para los de abajo y cuidar el medio ambiente o b) agricultura comercial moderna para que los ricos tengan para venderle a mexicanos y extranjeros de mayor nivel.

5. Señala Toledo que no hay claridad en el proyecto de AMLO porque éste tiene que moverse entre una derecha capitalista que quiere recuperar el gobierno y una centro/izquierda que no sabe “qué onda”, hacia dónde se puede caminar para que todo se haga en beneficio del pueblo. Conozco a Rocío Nalhe y no veo que esté ligada con un grupo o una posición empresarial; al contrario siempre le vi una posición de izquierda honesta peleando a favor de los trabajadores petroleros.

6. Me parece muy, pero muy importante, la denuncia de Toledo porque va a ayudar al análisis de lo que sucede en Morena. Espero que se abran mil flores o escuelas de cuadros ideológicos que permitan los análisis de clase que hagan comprender el trascendental papel que puede estar jugando López Obrador en esta coyuntura. Pienso que el cartonista Fisgón y el brillante intelectual Dussel, deben insistir en sus escuelas de cuadros. (6/VIII/20)

