Cerrar el INE por corrupto y abrirlo con elementos limpios, que no hayan ocupado cargos políticos

Pedro Echeverría V.

1. Después de las elecciones de 1988, que según se ha demostrado, significó un enorme fraude del gobierno del PRI a favor de su candidato Carlos Salinas contra el candidato centrista Cuauhtémoc Cárdenas, se estrechó la perdurable alianza del PRI con el PAN en la extrema derecha que obligaría a la recomposición política en el país. A los pocos meses –encabezado por Cárdenas- se fundaría el PRD (como centro/izquierda); por otro lado el ya presidente Salinas propondrá la fundación del “Partido Solidaridad” en el que PRI y PAN en plan común, unifiquen a la derecha que el mismo Salinas definió como “liberalismo social”.

2. Esa estrecha unidad PRI-PAN fue la que mediante arreglos políticos creo el aparato electoral que sería la Loope, más tarde el IFE y el INE. ¿Sabe el pueblo mexicano cómo se integró desde entonces ese organismo que siempre demagógicamente de ha autocalificado de “independiente”? Pues repartiéndose PRI y PAN a sus funcionarios y tirándoles bajo la mesa uno o dos a los partidos pequeños. El oportunismo político de esos “representantes” ha sido abominable, sobre todo porque han sido los funcionarios que más millones de pesos cobran salarialmente y porque en sus funciones reciben más sobornos de partidos, empresarios y gobierno.

3. Por ello, decretar o lograr la desaparición del INE es una tarea primordial para evitar las trampas electorales con el fin de recuperar la confianza de los electores. Eso de que “el pueblo ya despertó y ahora tiene conciencia” es una vacilada. El pueblo sabe trabajar, produce la riqueza nacional, pero sigue siendo un pueblo explotado y engañado. ¿Cómo va a despertar si pesa sobre él y su cabeza todo el día horas de TV, radio, futbol, artículos de belleza, religión y alcohol? No me jodan: el simple voto puede cambiar de la noche a la mañana con propaganda y dinero; sobre todo si no existen miles de escuelas de preparación ideológicas antipoder.

4. El partido Morena –que jura estar con el pueblo o con los pobres, tiene la obligación de intervenir directamente para bloquear a los otros partidos, sobre todo al PAN, PRI, PRD y MC. Si AMLO y sus funcionarios no quieren intervenir –inclusive por cobardía no pueden obligar a los partidos a devolver dinero de subsidios- no pueden dejarle el INE a los demás partidos. Apoyo críticamente a Morena, pero les mentaría la madre a ellos y a sus jefes si por sus errores de perdona/corruptos dejan sus acciones a medias o les dan un golpe de Estado. No tendrían ningún pretexto porque los únicos culpables serían ellos. (20/VII/20)

