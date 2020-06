“Ir contra las factureras es acabar con 70 por ciento de la corrupción en el país”. Sin castigo, una burla

Pedro Echeverría V.

1. Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), ha afirmado sin titubeo: el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el ente encargado de la recaudación de impuestos, era un simulador y un distractor de la lucha contra la evasión fiscal vía la emisión de facturas falsas. “Ir contra las factureras es realmente acabar con 70 por ciento de la corrupción en el país. Aquí encuentras esquemas de desvío de recursos públicos, de moches, de lavado de dinero, con esquemas de no pago de impuestos. Estos esquemas se hicieron para ponerle en la torre al país. No entiendo la existencia de estos esquemas sin la participación de gente del SAT en sexenios anteriores. Estos esquemas eran protegidos desde el gobierno”.

2. El problema es que las denuncias –que suelen ser muy grandes- se van al carajo si no hay castigo. Anualmente, alrededor de 500 mil millones de pesos eran evadidos por las empresas dedicadas a la emisión de facturas falsas, de acuerdo con Romero Aranda. “El SAT era un simulador y un distractor, porque obligaba a la Auditoría a nada más estar revisando los procedimientos del 69-B –empresas y personas físicas para las que se han comprobado operaciones simuladas–, los listaban y se acabó el asunto. No había mayor sanción. A la Procuraduría Fiscal nunca enviaban esos procedimientos. Entonces, ¿realmente qué hacían? Proteger las operaciones de modo que nunca llegara a temas penales y que nunca hubiera mayor sanción a las empresas”.

3.: Hay una empresa que es facturera, que es la que vende la factura. Éstas piden una comisión por cada factura que expide. Además, explica Romero Aranda, hay otra persona o empresa que compra la factura y paga la comisión. Normalmente la facturera no paga contribuciones, es difícil de localizar, no tienen empleados. Cuando se buscan hay un terreno baldío o hay un departamento de interés social o simplemente la dirección no existe. Sin embargo, no solo grandes empresas lo realizan. En contribuyentes más pequeños, se hace a través de asesores jurídicos y contables, incluso se ofrecen puerta por puerta. Van a las áreas, a los locales o con el profesionista ofreciendo las facturas. Yo decía que por lo menos 200 políticos y empresarios deberían estar en prisión, ahora pienso que dos mil.

4. Muchos de los que todos los días nos informamos estamos ya hasta la madre de tantas denuncias; en vez de alegrarnos por conocer cada vez más la situación desastrosa del país, nos encabritamos porque algunos miles de grandes políticos y empresarios no han descansado de saquear al país dejando a la mayoría de la población en la más terrible miseria y el hambre. Todos los días se descubren pozos de inmundicias donde la clase dominante ha actuado durante décadas para intercambiar corrupción, robos, saqueos. ¿Qué hace el gobierno para acabar de raíz con esa brutal delincuencia de cuello blanco amparada en esos papelitos de facturas falsas que sirven para “legalizar” lavados de dinero y demás negocios que funcionan en la total ilegalidad?

5. Una aclaración: No soy un opositor al presidente López Obrador, aunque sí un enemigo del sistema de explotación y opresión capitalista. Han crecido mis críticas contra su gobierno por su miedo a castigar a todos los ladrones y asesinos que denuncia; pero entiendo que gobernar es también negociar con los explotadores capitalistas que –en este caso- amenazan en la práctica con un golpe de Estado. Me pregunto a diario: ¿Qué pasaría si la derecha partidaria del PAN, PRI, PRD, MC, recupera la Presidencia y las cámaras de diputados y senadores? En primer lugar encarcelarían y asesinarían a ”los más peligrosos” a sus intereses y harían que todas las leyes se “corrigieran”. Así hasta regresar al derechismo más extremo. ¿Cómo carajos no preocuparme exigiendo que AMLO y Morena no se confíen y que controlen a sus enemigos naturales? (26/VI/20)

