Es menos funesto AMLO el perdonacorruptos, que Peña, Calderón, Fox y sus esposas, dilapidadores

Pedro Echeverría V.

1. Por más que han investigado los políticos, así como los empresarios burgueses y periodistas a sueldo, al presidente López Obrador, no han encontrado nada por lo que pudieran inculparlo. Lo mismo sucede con los integrantes de su gabinete que saben que a la primera serán cesados si no trabajan con limpieza y honradez. Están haciendo exactamente lo contrario de los gobiernos burgueses anteriores –que AMLO llama neoliberales- cuya distinción era una competencia para aplaudir a quien más robaba, quien más dinero colocaba en los llamados “paraísos fiscales”. Lo funesto del presidente AMLO es que a todos los conoce, tiene suficientes pruebas contra ellos, pero parece tenerles miedo a que desestabilicen su gobierno.

2. Las llamadas oposiciones deben ser respetadas, pero cuando son integradas por gente honesta que posee otro proyecto de desarrollo del país. Pero si la “oposición” está integrada por conocidos ladrones y asesinos, por conocidos delincuentes de cuello blanco, por ex gobernantes que se hicieron ricos y reprimieron al pueblo, esa no es oposición sino la unidad de los explotadores y opresores para continuar dominando al pueblo. Y no basta con denunciarlos porque la historia ha demostrado que siempre regresan porque el pueblo no sabe distinguir, no sabe diferenciar, porque sólo está pensando en su trabajo. En México y en el mundo los personajes corruptos con su dinero compran a los medios de información para silenciar sus fechorías.

3. Hay un tipo –que se autocalifica de “intelectual” en los medios de TV de nombre Leo Zuckermann (por cierto ridiculizado hace unos meses por el ecuatoriano Rafael Correa) que –pagando muchos millones de pesos que recibe de capitalistas- reúne a personajes de la extrema derecha del tipo de Aguilar Camín, Castañeda, Dresser , jóvenes hijos de papi (hijos de millonarios del ITAM) y uno que otro empresario, con el fin de profundizar campañas contra el gobierno de AMLO. El problema es que en México casi toda la TV y la radio (un 90 por ciento), está dominada por los grandes empresarios y sus epígonos “intelectuales”. Las llamadas “benditas redes sociales” que alaba AMLO en realidad abarcan muy poco.

4. Espero que AMLO no caiga en los mismos errores del expresidente de Bolivia Evo Morales de confiar mucho en “el apoyo del pueblo” y a la hora indispensable y necesaria, nada. Que AMLO reconozca a su partido Morena y le brinde todo el apoyo necesario. Se olvida acaso que de aquella izquierda latinoamericana de hace 10 años, sólo sigue con vida política la Argentina Cristina de Kirchner; los demás se derrumbaron –con el apoyo total del gobierno yanqui- de diferentes maneras: Chávez de Venezuela, Correa de Ecuador, Morales de Bolivia, Ortega de Nicaragua, Lula y Dilma de Brasil, Lugo de Paraguay, Zelaya de Honduras, Mujica de Uruguay. Así que López Obrador no debe ser más un perdonacorruptos, siempre dispuestos a paralizar el país. (26/VI/20)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

