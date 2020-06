¿Qué pasó en Bolivia con Evo y García Linera? ¿Los aniquiló la burguesía con golpecito de Estado?

Pedro Echeverría V.

1. Me duele el golpecito de Estado contra el presidente Evo Morales y su brillante asesor García Linera, pero abona a mi tesis de que cualquier paz en el sistema capitalista está siempre en peligro de guerra. Por el contrario, la permanente explotación y saqueo de los grandes burgueses –que de por sí son la guerra- ninguna paz (quizá sólo la paz de los sepulcros) la puede parar cuando todos estén sometidos. Junto a Evo Morales nombro al vicepresidente Linera, por su prestigio de ser un sabio en política que al parecer le falló de todas, todas. Los tres puntales de los países latinoamericanos hace 10 años eran Chávez de Venezuela, Morales de Bolivia y Correa de Ecuador. El primero murió, el segundo sufrió golpe de Estado y el tercero fue traicionado.

2. Le llamo “golpecito” porque Evo no hizo resistencia alguna frente al grupo golpista –extremadamente corrupto- que no representaba nada; por el contrario se sabía que el presidente Evo había ganado por amplio margen todas las elecciones anteriores y ésta también. Pero estaba muy confiado, como me parece que está López Obrador en México con sus 53 millones de votos. Los más recientes golpes de Estado en América Latina son: Venezuela (contra Chávez) en abril 2002; Honduras (contra Zelaya) en junio 2009; en Ecuador (Intento) contra Correa en septiembre de 2010; Paraguay contra Lugo en 2012 Lugo; en Brasil contra Dilma en 2016 y Bolivia contra Morales en 2019. El golpe de Estado contra Maduro en Venezuela lleva dos años de preparación.

3. ¿Quién prepara esos golpes de Estado? En todos ellos intervienen los EEUU y las clases de más poder económico de cada país. La relación de políticos, empresarios y religiosos se entrega a los EEUU para garantizar el golpe. El primer paso es la búsqueda de inestabilidad política de los gobiernos; en segundo lugar, la prohibición de inversiones económicas para provocar crisis y tercer paso el financiamiento del sector de militares que deben intervenir. En México los que más conocemos son el efectuado contra Madero en 1913 y organizado por EEUU y el ejército; así como otro sumamente parecido que fue el de Allende en Chile en 1973 dirigido por EEUU y el ejército. Madero fue fusilado y Allende fue masacrado al tratar de defenderse con su arma.

4. Que cuide López Obrador su gobierno porque cualquier loco acelerado (de los que hay muchos en estos tiempos de crisis económica) puede antojársele dar un golpe de Estado: en una borrachera de Calderón se puede acordar; los dos Lozano y Ferriz tienden a unir fuerzas; hay varios empresarios no dispuestos a ceder. Si Evo que era un representante sindical y líder campesino de masas fue hecho a un lado con mucha facilidad por personajes muy desprestigiados pero con mucho dinero, en México parecen estar poniendo a AMLO en aprietos con sólo coches y sus choferes que podrían ordenar uno o varios bloqueos. Claro, si eso sucediera podría pensar AMLO que dios así lo quiso porque México es “un país libre y democrático”. (22/VI/20)

